Fuar hazırlıkları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından 3-7 Ekim tarihleri arasında yapılması planlanan 6. Malatya Yapı ve Dekorasyon Fuarı’nın (MAYDEF) hazırlıkları devam ediyor. Şu günlerde stant satışı yapılırken, fuarda firmayla vatandaşların buluşturulması düşünülüyor.

FİRMALARLA VATANDAŞLAR BULUŞTURULUYOR

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen fuarla, inşaat, yapı, dekorasyon ve mobilya alanındaki beklentilerin karşılanması hedefleniyor. Malatya ve bölgesinin yapı ve dekorasyon alanındaki firmalarını, yatırımcı kamu kuruluşlarını ve bu alanlardaki profesyonelleri hem alandaki sektörlerle hem de Malatya ve bölgeden gelecek vatandaşlarla buluşturuluyor.

GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Fuara etkin katılım sağlamak için şu anda ise Elazığ, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Erzincan, Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Sivas ve Kayseri illerimizdeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile yapı ve dekorasyon alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştiriliyor. busabahmalatya.com