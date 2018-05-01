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Fotokamp Tarihi Belli Oldu

4. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinlikleri bu yıl da Arapgir’de gerçekleştirilecek. Seçimlerin erkene alınması nedeniyle son gelişmeleri değerlendirmek ve hazırlıkları gözden geçirmek üzere bir toplantı daha yapıldı. Söz konusu toplantıda 28 Haziran’da başlayacak etkinliklerin 1 Temmuz’da sona ermesi kararlaştırıldı.

Fotokamp Tarihi Belli Oldu

4. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinlikleri bu yıl da Arapgir’de gerçekleştirilecek. Seçimlerin erkene alınması nedeniyle son gelişmeleri değerlendirmek ve hazırlıkları gözden geçirmek üzere bir toplantı daha yapıldı. Söz konusu toplantıda 28 Haziran’da başlayacak etkinliklerin 1 Temmuz’da sona ermesi kararlaştırıldı.

01 Mayıs 2018 Salı 12:08
Fotokamp Tarihi Belli Oldu

Fotokamp ile ilgili hazırlıkları değerlendirmek, görüş alışverişinde bulunmak ve seçimler nedeniyle tarihte bir değişiklik yapılıp yapılmamasını görüşmek üzere yapılan toplantıda tüm ayrıntılar görüşüldü.

Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen etkinliklerin dördüncüsünün bu yıl da Arapgir’de gerçekleştirilmesinin önemine vurgu yapılan toplantı son derece verimli geçti.

Malatya’daki Arapgir Derneğinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent İskenderoğlu, Valilik Basın ve Enformasyon Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Murat Türksoy, Malatya Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Uğur Topal, İnönü Üniversitesi Sosyal İşler Daire Başkanı Ömer Çelik, MAFSAD Başkanı İnan Orhan ve yönetim kurulu üyeleri, Malatya’daki Arapgir Derneği Başkanı Kâmuran Sezer ve yönetim kurulu üyeleri, Arapgir Şoförler Odası Başkanı İlker Özan, Arapgir Esnaf Odası Başkan Vekili Kâmuran Çataltaş, Arapgir Avcılar Doğa Sporları Derneği Başkanı Sait Bilgiç ve Arapgir Muhtarlar Odası Başkan Vekili Özgür Çataltaş katıldı.

DÖRDÜNCÜ DEFA YAPILACAK

İlk iki etkinliğin Akçadağ Levent Vadisi’nde yapıldığı Uluslararası Malatya Fotokamp Etkinlikleri geçen yıl Arapgir Kayaarası Kanyonu’nda gerçekleştirilmiş, büyük beğeni toplamıştı. Gerek konum itibariyle, gerekse yöresel ve görsel zenginlik bakımından ön plana çıkan Arapgir’de bu yıl da Fotokamp’ın dördüncü etkinliğinin düzenlenmesi kararlaştırılmıştı.

Bu kapsamda hazırlıklar yoğunlaşmaya başladı. Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) ile Arapgir Belediyesi tarafından organize edilen ve Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, İnönü Üniversitesi ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarının destek verdiği etkinliklerin bu yıl 28 Haziran Perşembe günü başlayıp 1 Temmuz Pazar günü sona ermesi uygun görüldü.

Daha önce açıklanan 28 Haziran-1 Temmuz tarihine göre katılımcıların ve organizasyon heyetinin programlarını buna göre yaptıkları belirtilirken; seçimlerin 24 Haziran’da yapılmasının etkinliği etkilemeyeceği görüşü benimsendi. Bu karar doğrultusunda, 4. Uluslararası Malatya Fotokamp etkinliklerinin Arapgir’de 28 Haziran-1 Temmuz tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı.

ÖNCEKİ RESİMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Toplantıda görüşlerini bildiren katılımcılar geçen yıl Arapgir’de düzenlenen üçüncü etkinlikte çekilen fotoğrafların yeterince değerlendirmediğini belirterek bu fotoğrafların gerek birer albüm olarak, gerekse sergilenerek tanıtılmasının yararlı olacağını söylediler. Ayrıca etkinliklerin ilçeye daha fazla katkı sağlaması amacıyla da çeşitli organizasyonlar düzenlenmesi istenirken; bu konuda ayrıntıların ileriki tarihlerde yapılacak toplantılarda değerlendirilmesi kararlaştırıldı. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
Malatya Fotokamp Etkinlikleri
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