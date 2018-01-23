FOTOĞRAFLARLA KENTSEL DÖNÜŞÜM...

Proje kapsamında fotoğrafa yeni başlayan gençlerle, tecrübeli fotoğrafçıları Kentsel Dönüşüm olgusu etrafında buluşturduklarını söyleyen MAFSAD Yönetim Kurulu Başkanı İnan Orhan, kentsel dönüşümün önemli bir konu olduğunu, gençler ve tecrübeli fotoğrafçılarla birlikte bu konuyu fotoğrafla işleyeceklerini belirtti.

Kentsel dönüşümün neden yapıldığı, kentsel dönüşüm kapsamında evlerini, anılarını geride bırakan insanların neler yaşadıklarını, yeni taşındıkları yerlerde yaşadıkları uyum problemlerini hem videolarla hem de fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirmek istediklerini ifade eden Başkan Orhan, bu çalışmanın neticesinde bir sergi, bir sunum ve bir belgesel çalışması hazırlamayı planladıklarını sözlerine ekledi.

KATILIMCILAR GÜZEL FOTOĞRAF ÇEKİYOR

Proje Koordinatörü Yılmaz Konuk Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edilen, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından da desteklenen "Burası Benim Yerim Projesi" çerçevesinde birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini, kentsel dönüşüm konusunu da önemli bir konu olması hasebiyle bu proje kapsamında değerlendirdiklerini ve çalışmanın ilk etabında katılımcıların güzel fotoğraf çektiklerini söyleyerek etkinliğe katılan herkese teşekkür etti.(Bülten)