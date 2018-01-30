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FOTOĞRAFÇILAR YETİŞİYOR

 Malatya Büyükşehir Kent Konseyi İletişim Paylaşım Grubunun açtığı ‘Dijital Fotoğrafçılık Kursu’ devam ediyor. 

FOTOĞRAFÇILAR YETİŞİYOR

 Malatya Büyükşehir Kent Konseyi İletişim Paylaşım Grubunun açtığı ‘Dijital Fotoğrafçılık Kursu’ devam ediyor. 

busabahmalatya
busabahmalatya
30 Ocak 2018 Salı 15:45
FOTOĞRAFÇILAR YETİŞİYOR

Kursa katılan kursiyerler teorik derslerin yanı sıra uygulamalı çekimler de yaparak fotoğraf makinelerini ve ayarlarını tanıma fırsatı buluyorlar. Digital Fotoğrafçılık Kursu öğrencilerinin, uygulamalı çekimler kapsamında daha önce Turgut Özal Tabiat Parkı’nda çekimler yaptığını ifade eden kursiyer Çiğdem Akça, “Bu hafta sonu yaşamın içinden fotoğraflar çektik. Malatya’mızın yeni cami, şemsiye sokak, mısır çarşısı, meyve pazarı, bakırcılar çarşısı ve kayısı pazarı mekanlarında çekimler yaparak fotoğraf dünyasında yolculuk ettik.

Farklı değerlerde çekimler yaparak güzel bir gün geçirdik. Bize bu imkânı sağlayan Büyükşehir Kent Konseyi İletişim Paylaşım Grubuna teşekkür ediyoruz ve bu tarz uygulamalı fotoğraf çekimlerin devam etmesini temenni ediyoruz” ifadelerini kullandı. Kurs eğitmeni Ramis Akar ise, kursiyerlere uygulamalı çekimlerde ve derslerde, fotoğraf makinesi kullanımı, fotoğrafçılık tarihi, fotoğraf makinesi ayarları (iso, enstantane, diyafram değerleri, kadraj, kompozisyon, portre, manzara) ve yaşamdan kareler gibi konular anlatıldığını ifade etti.


Akar, yapılan uygulamalı çekimlerin yanı sıra alanında deneyimli ve uzman fotoğraf sanatçıların da katıldığı konferanslar düzenlediklerini kaydederek, bu kapsamda 31 Ocak Çarşamba günü saat 18.00’da Büyükşehir Kent Konseyi Fetih Gemuhluoğlu Konferans Salonu’nda Fotoğraf Sanatçısı İbrahim Aysündü tarafından ‘Yaşamdan Kesitler’ konulu bir konferans verileceğini belirtti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya Büyükşehir Kent Konseyiİletişim Paylaşım Grubu‘Dijital Fotoğrafçılık Kursu’
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