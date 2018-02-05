Fotoğraf severler  konferansta buluştu 

Bu kapsamda Büyükşehir Kent Konseyi Fethi Gemuhluoğlu Konferans Salonunda “Yaşamdan Kesitler” konulu konferans düzenlendi. Konferansa Malatya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Nihat Abacı, dijital fotoğrafçılık kursu kursiyerleri, fotoğrafa ve fotoğrafçılığa ilgi duyan vatandaşlar ve sunumlarını yapmak üzere fotoğraf sanatçısı İbrahim Aysündü katıldı.



Konferansa kendisinin çekmiş olduğu fotoğraflardan oluşan kısa bir film ile başlayan İbrahim Aysündü, fotoğrafçılıktaki teknik ve metotları çekmiş olduğu fotoğraflar üzerinden anlattı. Aysündü, “Fotoğrafçılıkta en önemli şeylerden biride dengeyi sağlamaktır. Denge gözün daha iyi algılamasını sağlar ve denge ile anlatmak istediğiniz konuyu daha iyi anlatırsınız. Sizin bir ana karakteriniz vardır ve bir de bir iş akışı vardır siz bu akıştaki düzeni denge ile sağlarsınız” şeklinde konuştu.

Fotoğraf çekerken iletişimin çok önemli olduğunu ifade eden Aysündü, “Birilerinin fotoğrafını çekerken hemen makinemizi elimize alıp deklanşöre basmamalıyız. Öncelikle karşımızdaki insana kendimizi tanıtmalı ve amacımızın ne olduğunu anlatırsak işte o zaman daha kaliteli daha istekli fotoğraflar çekebiliriz” ifadelerini kullandı.



Fotoğraf çekerken kılavuz çizgilere dikkat etmenin çok önemli olduğunu vurgulayan Aysündü, “Kılavuz çizgiler genelde sol taraftan başlamalı. Çünkü bizim yazı biçimimiz soldan sağa doğrudur ve gözümüzde buna alışmıştır. Kadraja bakınca genelde soldan sağa doğru fotoğrafları süzeriz” diye konuştu.Konferansın sonunda Dijital Fotoğrafçılık Kursu kapsamında işlenen ders konuları ve uygulamalı çekimler fotoğraf severlere izletildi. Katılımcıların Aysündü’ye çeşitli sorular sorarak sunumlarından dolayı teşekkür ettiler.