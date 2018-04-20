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Fotoğraf Makinesi Müzesi BİK Dergisinde

Malatya’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük fotoğraf makinesi müzesi olma özelliği taşıyan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi Basın İlan Kurumu’nun (BİK) dergisinde yar aldı.

Fotoğraf Makinesi Müzesi BİK Dergisinde

Malatya’da bulunan ve Türkiye’nin en büyük fotoğraf makinesi müzesi olma özelliği taşıyan Malatya Fotoğraf Makinesi Müzesi Basın İlan Kurumu’nun (BİK) dergisinde yar aldı.

20 Nisan 2018 Cuma 11:38
Fotoğraf Makinesi Müzesi BİK Dergisinde

Malatya Fotoğraf Makinesi, BİK’in 2 ayda bir yayınlanan Basın Hayatı Dergisi’nin 47’nci sayısında 6 sayfa yer aldı. Basın İlan Kurumu Malatya Şube Müdürü Nihat Abacı’nın kaleme aldığı yazıda müze hakkında geniş bilgilere yer veriliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 30 Eylül 2017 tarihinde açılışı gerçekleştirilen müzede, en eskisi 1876 yılına ait toplam bin 890 adet fotoğraf makinesi sergileniyor. Müze içerisinde ayrıca, fotoğraf makinelerine ait aksesuarlar, film yıkama ve kart baskı laboratuvarı da yer alıyor. Nostaljik mini bir sinema salonu ile Malatya Hatırası köşesinin de bulunduğu müze, ziyaretçiler tarafından ücretsiz gezilebiliyor.

30 YILDA BİR ARAYA GETİRİLEN MAKİNELER

Malatyalı Koleksiyoner Baki Tamer Selçuk’un 30 yılda bir araya getirdiği makineler, meraklılarının büyük ilgisini görüyor. Malatya Sanat Sokağı içerisindeki 2 katlı ahşap bir binada oluşturulan müzede körüklü makinelerden filmlilere, dijitallerden şip şaka kadar birçok fotoğraf makinesi sergileniyor. Baki Tamer Selçuk isimli koleksiyoner tarafından 30 yılda toplanan ve Malatya Fotoğraf Makinası Müzesi’nde yer alan bin 890 fotoğraf makinesi ile 3 bin 500 aksesuarın yanı sıra film yıkama ve kart baskı laboratuvarları ile nostaljik sinema salonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Körüklü, filmli ve dijital fotoğraf makinelerinin sergilendiği müzede en fazla ilgiyi, 'dedektif' ve ‘casus’ makinelerin bulunduğu bölüm çekiyor. (İHA)

İHA

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MalatyaFotoğraf Makinesi MüzesiBasın İlan KurumuDergi
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