FOTO MARATONU BAŞLADI

Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen, Belleğini Koruyan Kentler Derneği ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (MAFSAD) tarafından desteklenen fotomaratonu başladı.

Kayısının başkenti olarak bilinen Malatya’nın ve kayısının tanıtılmasına katkı sağlamak, fotoğraf sanatına ilgiyi artırmak, sanatsal faaliyetleri desteklemek ve fotoğraf sanatının gelişmesini teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl birincisi düzenlenen ve yoğun ilgi gören Malatya Kayısı Çiçeği Fotomaratonunun 2'incisi start aldı.



10 Mart -6 Nisan tarihleri arasında “Malatya’nın Kültürel Mirası” teması ile 2'incisi düzenlenen ödüllü Malatya Kayısı Çiçeği Fotomaratonuna ilk üç günde Türkiye'nin farklı bir çok noktasında fotoğraf sanatçısı kayıt yaptırdı.



Yarışmaya katılmak isteyen fotoğraf sanatçılarının başvurularını Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde haftanın 7 günü yapabileceğini belirten İl Kültür ve Turizm Müdürü Levent iskenderoğlu, bu yıl 300’den fazla başvuru beklediklerini ve Malatya'nın kültürel mirası ile ilgili ciddi bir fotoğraf arşivini kente kazandıracaklarını ve çok sayıda fotoğraf sanatçısını desteleyeceklerini ifade etti. busabahmalatya.com