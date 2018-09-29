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FKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında Elazığ'da yapıldı.

FKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

Fırat Kalkınma Ajansı'nın (FKA) Yönetim Kurulu Toplantısı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında Elazığ'da yapıldı.

29 Eylül 2018 Cumartesi 15:30
FKA Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

FKA Yönetim Kurulu Toplantısı Elazığ Valiliği toplantı salonunda Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Vali Sonel'in yanı sıra Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Elazığ Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, Bingöl Belediye Başkanı Yücel Barakazi,Elazığ TSO Başkanı Asilhan Arslan, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'den ilgililerin yer aldı.

Elazığ'da FKA'nın yönetim kurulu toplantısı için bir arada olduklarını belirten Vali Tuncay Sonel, "Fırat Kalkınma Ajansı'nın kurulduğu günden bugüne kadar yüzlerce projeyi hayata geçirdi. Dönem başkanlığı da Malatya'dan Tunceli'ye geçmiştir. Yapılan çalışmaları arkadaşlarımız detaylı bir şekilde anlatacak.Ev sahipliği için Elazığ Valimiz Çetin Oktay Kaldırım ve Belediye Başkanımız Mücahit Yanılmaz'a teşekkür ediyorum. Toplantının 4 ilimizle birlikte ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum"dedi.

Toplantıda, daha sonra katılımcılara yapılan ve yapılacak olan projelerle ilgili bilgiler verildi. (İHA)

İHA

Son Güncelleme: 30.09.2018 15:31
Anahtar Kelimeler:
FIRAT KALKINMA AJANSI
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