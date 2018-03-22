FKA TOPLANTISI YAPILDI

Fırat Kalkınma Ajansı’nın Malatya Ticaret ve Sanayi Odası binasındaki yeni hizmet ofisinde gerçekleşen toplantıya Malatya Valisi Ali Kaban, Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Bingöl Valisi Ali Mantı, Tunceli Valisi Tuncay Sonel ile bağlı illerin Ticaret ve Sanayi Odaları başkanları, il özel idaresi başkanları ve diğer yetkililer katıldı.



Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu’nun da katıldığı toplantı öncesinde kısa bir konuşma yapan FKA Dönem Başkanı Malatya Valisi Ali Kaban, FKA’nın yeni hizmet binasına taşınması nedeniyle hayırlı olsun temennilerinde bulundu.

FKA bölgesinde turizmin ve endüstriyel üretimin gelişimine katkı sağlayacak mekanizmaların geliştirilmesini sağlamak amacıyla başlatılan Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek programına başvuruların Cuma günü sona ereceğini belirten Kaban, “Söz konusu programın bölgemizin turizm ve endüstriyel gelişimine önemli katkılar sağlayacağını düşünmekteyiz. Bölge illerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.



Vali Kaban, FKA’nın Mart ayı toplantısında bölge illerindeki ilgili kurum, kuruluş ve STK'lar ile işbirliği içinde hazırlanan İl Yatırım Destek ve Tanıtını Stratejilerini değerlendireceklerini de söyledi. Kaban ayrıca Kalkınma Bakanlığı tarafından Malatya ve Elazığ’da uygulanan Cazibe Merkezleri Destekleme Programı kapsamında ise Malatya Ticaret Borsasının ‘Kuru Kayısı Lisanslı Depoculuk Projesi ile ‘İnönü Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve Ön-Kuluçka Merkezi Kurulumu Projesi’nin destek almaya hak kazandıklarını da söyledi. Her iki kurumu da başarılarından dolayı tebrik eden Kaban, yapılacak toplantının bölge illerine hayırlı olmasını diledi. busabahmalatya.com