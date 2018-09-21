FKA, 8 projeyi başarılı buldu

Fırat Kalkınma Ajansı’na, 2018 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvuran 10 projeden 8’i başarılı bulundu.

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) 2018 Yılı Teknik Destek Programında Temmuz-Ağustos dönemi değerlendirme sonuçları belli oldu. Belirtilen dönem içerisinde teslim alınan 10 adet başvuru ile ilgili yapılan değerlendirmeler sonucunda 8 projenin başarılı bulunduğu açıklandı.

Yapılan açıklamada, başvuru sahiplerinin teknik destek sonuçlarının Fırat Kalkınma Ajansı internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde sözleşmeyi imzalamak üzere Fırat Kalkınma Ajansına müracaat etmeleri istendi.

Bu süre içerisinde sözleşme imzalamayan kurum ve kuruluşların haklarından feragat etmiş sayılacağı da belirtildi.

Açıklanan sonuçlara göre başarılı bulunan projeler ise şunlar:

"Elazığ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ‘Çevre Dostu Tarımsal Üretim Yöntemleri’

Malatya Ticaret Borsası ‘ISO 9001:2015 ve ISO 10002:2014 Belgeleri ile Hizmet Kalitemizi Arttırıyoruz’

Malatya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Malatya Öğrenme Atölyesi İnsan Kaynağı Niteliği Artırma’

Tunceli Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Eğitici Eğitimi’

Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Wep 2.0’la Gelişimi Yakala’,

Tunceli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ‘Kurumsal İmajın Geliştirilmesi, Etkili İletişim ve Personelin Stres Yönetimi’

Tunceli İl Sağlık Müdürlüğü ‘Önce Huzur Sonra Şifa

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitimi Müdürlüğü ‘Okul Öncesi Öğretmenlerin Gelişimlerinin Desteklenmesi."

Teknik Destek Programına ilişkin açıklamalarda bulunan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreter vekili Abdulvahap Yoğunlu, “TRB1 Bölgemizin insan kaynağının ve kurumlarımızın kapasitesinin geliştirilmesi maksadıyla uygulanan teknik destek programında başaralı olan projelerin bölgemize hayırlı olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Bu arada 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında başvurular devam ettiği dile getirildi.