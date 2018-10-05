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Fiyat artışları denetleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik kriz bahane edilerek fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı konusunda denetimler başlatıldı.

Fiyat artışları denetleniyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı tarafından ekonomik kriz bahane edilerek fahiş fiyat artışı yapılıp yapılmadığı konusunda denetimler başlatıldı.

05 Ekim 2018 Cuma 12:52
Fiyat artışları denetleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti Grup toplantısında vatandaşlara yönelik "Alışılmadık, görülmedik şekilde ürünlerde fiyat farkları varsa bunları hemen belediye zabıtalarına iletin" çağrısı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri harekete geçti.

Denetimlerini artıran Zabıta ekipleri, gıda satışı yapan işletmeler ile gıda üretimi yapan işyerlerinin denetimlerini yaparak fiyat etiketlerini kontrol ettiler. Yapılan denetimler sırasında gerekli uyarıların yapıldığını belirten ekipler, “Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde gıda satışı yapan işletmeler ile gıda üretimi yapan işyerlerini sürekli olarak denetlemeye devam edeceğiz” dediler. (Bülten)

Anahtar Kelimeler:
KrizFiyat ArtışıZabıta
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