03 Şubat 2017 Cuma

Fırtınadan çatılar uçtu

Darende’de fırtına ev ve iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Fırtına sonrası can kaybı yaşanmazken, belediye ekipleri uçan çatıları kaldırdı.

03 Şubat 2017 Cuma 13:55
Fırtınadan çatılar uçtu

  İlçede birçok ev ve iş yerinin şiddetli fırtınadan dolayı çatıları uçarken, iki iş yerinden kopan çatı parçaları cadde ortasına savruldu. Darende çarşı merkezinde Belediye Sokak’ta bulunan Mehmet Altınok ve Yunus Karaman’a ait iş yerlerinin çatıları kuvvetli rüzgara dayanamadı ve uçtu.

BELEDİYE EKİPLERİ KALDIRDI
  Halkın en yoğun olduğu saatte meydana gelen olayda can kaybı yaşanmazken, uçan çatı belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Darende’de soğuk hava ve şiddetli rüzgarın hafta sonuna kadar devam edeceği belirtildi.

İHA
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