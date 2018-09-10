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FIRSATÇILARA TEPKİ

Yükselen dolar kuru Malatya’daki sanayi esnaflarını etkilerken esnaflar fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.

FIRSATÇILARA TEPKİ

Yükselen dolar kuru Malatya’daki sanayi esnaflarını etkilerken esnaflar fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.

10 Eylül 2018 Pazartesi 13:27
FIRSATÇILARA TEPKİ

Sanayi esnaflarından Mehmet Kaplan doların yükselmesiyle tüm malzemelere tamamıyla yüzde yüz civarında zam geldiğini belirterek, fırsatçılık yapanlara tepki gösterdi.

Devletin çok zor bir süreçten geçtiğini aktaran Kaplan, bu süreçte esnaflar olarak sonuna kadar devletin yanında durduklarını belirtti.

“SAVAŞI TÜRKİYE KAZANACAK”

Doların 70 lira olsa bile devletin yanında olduklarını söyleyen Kaplan, bu savaşı Türkiye’nin kazanacağını aktardı.

Esnaflardan Aziz Berk ise, “Bu doları fırsata çeviren çok insan var. Mesela ben bugün bir yedek parça alırken etiket vardı üzerinde elli liraydı. Satıcı o arada ‘bir bilgisayara bakayım bu eski etiket’ dedi elli liralık etiketi çıkardı, ‘bu eski etiket bunu bu fiyata satarsam zarar ederim’ dedi ve üzerine yetmiş liralık etiketi vurdu. Bunlar yanlış şeyler” diye konuştu. busabahmalatya.com

İHA

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FırsatçılarMalatya
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