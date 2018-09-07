'FIRSAT VERİRSENİZ HER ÇOCUK BAŞARIR'

Özel bireylerdeki öz güven kazanımı, bağımsız hareket edebilme, spor beceri gelişimi, olumlu davranışların ortaya çıkması ve günlük yaşam becerilerindeki ve 6 aylık süreçte çocuklarındaki gelişimlerden dolayı projeye katılan özel bireylerin aileleri projenin mimarı Malatya Valisi Ali Kaban’a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette Malatya Valiliğinin desteklemiş olduğu “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında 'Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır' projesine göstermiş olduğu ilgi ve alaka için Vali Kaban’a çiçek takdim eden aileler teşekkür ettiler.

EĞİTMENLER GÖREV ALIYOR

Malatya’da özel bireyler ile ilgili şubat ayından beri uygulanan “Gönül Elçileri Projesi” kapsamında "Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır " projesi 327 engelli bireye 12 ay boyunca 8 spor branşında Malatya Valiliği tarafından yürütülen ve Türkiye’de tek olan, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi Bölümü öğrencileri tarafından bire bir verilen eğitimin sonuçları ortaya çıkan projenin 1.grubunda 112, 2.grubunda 105, 3.grubunda da 110 öğrenci faydalanmaktadır, projede toplam 45 eğitmen görev alıyor.

Proje sayesinde özel bireyler ulusal yarışmalarda atletizm branşında 23, jimnastik branşında 19 ve yüzme branşında 6 madalya kente kazandırıldı, 6 aylık proje süresince özel olimpiyatlar etkinliği, mavi çocuk şenliği, otizmin farkına varır mısınız, engelsiz Down şenliği, Türkiye ve bölge atletizm, jimnastik ve yüzme şampiyonalarına katılım sağlandı.

Projede halk oyunları çalışmaları da yoğun bir şekilde yapılıyor. Bu çalışmalar için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Tecde Spor Salonu’nu sabah 9 akşam 19 arası yaz boyu özel bireylere tahsis etmiş durumda.

“HAYATIN İÇİNDE VAR OLMAYA DEVAM EDECEKLER”

Ziyarete ilişkin konuşan Vali Kaban, “Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülmekte olan ‘Gönül Elçileri Projesinin’ bir parçası olarak ‘Fırsat Verirseniz Her Çocuk Başarır’ başlığı altında yürüttüğümüz bu çalışma ile Şubat ayından bu yana 327 engelli bireyimiz spor alanında, halk oyunları alanında ve toplumsallaşmaya dönük oluşabilecek başka faaliyetlerle hayatın içerisinde yer almaları sağlanarak eğitimlerine yeni bir boyut katılmış oldu. Çocuklarımızı geliştirecek, sosyal hayata bağlayacak her tür desteği sağlayacağız. Örneğin yakın zamanda proje kapsamında planladığımız ‘Yumurta Boyama’ etkinliği için Afyonkarahisar’dan misafirlerimizi burada ağırlayacağız. Çocuklarımız daha pek çok şenliklere katılacaklar ve hayatın içinde var olmaya devam edecekler. Onların o heyecanlarını görmek bizi de çok mutlu ediyor. Bu çalışmaya emeği geçen öğretmenimiz Ali Karaca olmak üzere İnönü Üniversitesi Engellilerde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü gönüllü öğrencilerine teşekkürü bir borç biliyorum” ifadelerinde bulundu. busabahmalatya.com