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Fırıncılar Odası Büyükelçi’ye emanet

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 2018 Olağan Genel Kurulu düzenledi. 3 başkan adayının yarıştığı Genel Kurul’da başkanlığa, daha önce de odanın başkanlığını yapan Mehmet Büyükelçi getirildi.

Fırıncılar Odası Büyükelçi’ye emanet

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 2018 Olağan Genel Kurulu düzenledi. 3 başkan adayının yarıştığı Genel Kurul’da başkanlığa, daha önce de odanın başkanlığını yapan Mehmet Büyükelçi getirildi.

AHMET
AHMET
16 Ocak 2018 Salı 12:56
Fırıncılar Odası Büyükelçi’ye emanet

Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odasının 2018 Olağan Genel Kurulu dün gerçekleştirildi. 3 başkan adayının yarıştığı Genel Kurulda Divan Başkanlığına Orhan Özbek,  Başkan Vekilliğine Cabir Karaoğul, kâtip üyeliklerine ise Nevzat Turan, Ahmet Raşit Baturay, Ahmet Sürücü seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasından sonra, yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması ve müzakere edilmesi, Denetim Kurulu raporunun okunması ve müzakeresi, bilanço, gelir ve gider hesaplarının okunması ve müzakeresi, bilanço gelir ve gider hesaplarının kabulü veya reddi, Yönetim ve Denetim Kurulunun ayrı ayrı ibrası, Yeni dönem çalışma programı ile bu program içinde yer alacak olan eğitim, teorik ve pratik kurs programları ve tahmini bütçenin görüşülmesi, kabulü veya reddi, aylık ücretlerin, huzur haklarının, yolluk ve konaklama ücretlerinin tespit edilmesi, Genel Kurulca Yönetim Kuruluna yetki verilmesi istenilen teklifler okunmasının ardından adaylar söz aldı.
Kurulda ilk sözü Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Adayı Şenol Ölmez aldı. Ölmez, alın teriyle cehennem ateşini söndüren, sosyal hayatı olmayan meslektaşlarına ‘hoş geldiniz’  diyerek, burada hiç kimseyi karalamaya niyeti olmadığını sadece oylara talip olup yapılması gerekenleri yapmak için burada olduklarını söyledi.

BİZ DE OYUNUZA TALİBİZ

Genel Kurulun herkese hayırlı olmasını dileyen Başkan Adayı Mehmet Büyükelçi de, “Bu seçimimiz hayırlı olsun. Bizde arkadaşımın dediği gibi biz de oyunuza talibiz.  Yaptıklarımı herkes biliyor daha önceden burada anlatacak hiç bir şey görmüyorum.  İnşallah başkan olursak icraatlarımız o zaman görürsünüz” diye konuştu.

2014 YILINDAN BERİ BU GÖREVDEYİZ

Bütün adaylara başarılar dileyen Malatya Fırıncılar ve Unlu Maddeler İmalatçıları Esnaf ve Sanatkarlar Odası mevcut Başkanı ve aynı zamanda aday Mustafa Avşar da, “2018 yılı genel kurulumuz hepinize hayırlı ve uğurlu olsun. 2014 yılından beri bu görevdeyiz.  Yaptığımız çalışmalara zaten en başta sıkıntımız fiyat istikrarsızlığıydı biz bunu önlemiş olduk.  Bedellerini yeri ve zamanı geldiğinde tarifelere uyulmasını sağladık.  Bundan sonraki dönemlerde de adayız. Yeniden aday olduğumuz için diğer aday arkadaşlarıma başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.Konuşmalardan sonra oy kullanmaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda165 oy alan Mehmet Büyükelçi başkanlığa getirilirken, Mustafa Avşar 74, Şenol Ölmez ise 51 oy aldı.

MUTLU SARIGÜL

Son Güncelleme: 16.01.2018 13:21
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BusabahMalatyaMehmet BüyükelçiGenel KurulFırıncılar Odası Seçim
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