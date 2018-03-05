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Fırat Kalkınma Ajansı, Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılacak

Fırat Kalkınma Ajansı, 6-9 Mart tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek olan 43. Foodex 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılacak.Arapgir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliğinde, son yıllarda kırsal...

Fırat Kalkınma Ajansı, Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılacak

Fırat Kalkınma Ajansı, 6-9 Mart tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek olan 43. Foodex 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılacak.Arapgir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliğinde, son yıllarda kırsal...

05 Mart 2018 Pazartesi 18:13
Fırat Kalkınma Ajansı, Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılacak

Fırat Kalkınma Ajansı, 6-9 Mart tarihleri arasında Japonya’da düzenlenecek olan 43. Foodex 2018 Uluslararası Gıda ve İçecek Fuarına katılacak.

Arapgir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek olan tanıtım etkinliğinde, son yıllarda kırsal kalkınmada bir model olabilecek şekilde üretimine ağırlık verilerek ticarileştirilen Arapgir Mor Reyhan’ından üretilen çay, reçel ve baharat başta olmak üzere coğrafi işaret belgeli diğer yöresel ürünlerin uluslararası pazara açılması hedefleniyor.

Fırat Kalkınma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, fuarın öneminden bahsedilerek, “Bu yıl 43’üncüsü düzenlenecek olan fuarın seçilmesinde, gıda ihtiyacının sadece yüzde 40’ını kendisi karşılayabilen ve bu nedenle yılda yaklaşık 80 milyar dolar tutarında gıda ithalatı yapan 128 milyon nüfuslu Japonya’da düzenlenmesi, aynı zamanda bitki çayları ve baharat kullanımın yaygın olduğu bölge ülkeleri gıda pazarına da hitap eden bir özellik taşıması yer almaktadır” denildi.

2017 yılında 77 ülke ve bölgeden bin 303’ü Japon, bin 979’u yabancı olmak üzere 3 bin 282 firmanın katıldığı fuarı yaklaşık 82 bin 434 kişi ziyaret etmişti.
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