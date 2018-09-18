Film Festivali’nin Jüri BaşkanıNuri Bilge Ceylan

Malatya Büyükşehir Belediyesitarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla düzenlenecek8. Malatya Uluslararası Film Festivali jürisinde yer alacak isimler belirlenmeye başlandı. 9-15 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek festivalin Uluslararası Uzun Metraj Yarışma Bölümünün Jüri Başkanlığını, dünyaca ünlü Senarist, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan üstlenecek.

MASTERCLASS’DA TECRÜBELERİNİ PAYLAŞACAK

Usta yönetmen Nuri Bilge Ceylan ayrıca festival kapsamında gerçekleştirilecek MasterClass’a konuk olarak deneyimlerini sinemacılarla paylaşacak. Bu yıl yurtiçi ve yurtdışından çok sayıda önemli ismin katılacağı, film yapım desteklerinin yanı sıra, çeşitli eğitim ve sektör buluşmaların da yer alacağı Malatya Film Platformu’nda düzenlenecek MasterClass’a ilginin yoğun olması bekleniyor.

Uluslararası Bölümün jüri üyeleri ve bu bölümde yarışacak filmler, festivalin basın toplantısında kamuoyu ile paylaşılacak.