FİLM FESTİVALİNDE GERİ SAYIM

8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde geri sayım başladı. Yarın gerçekleştirilecek festivalle alakalı dün bir basın toplantısı gerçekleştirildi. Bir restoranda düzenlenen basın toplasına Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Nogay, Film Festivali Koordinatörü Suat Köçer, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Gençay, Kültür AŞ. Genel Müdürü Sabri Akın, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Mehmet Güner katıldı.

Toplantıda ilk konuşmayı Malatya Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Cemal Nogay, yaptı. Nogay, 9 ile 15 Kasım tarihleri arasında Malatya’da, Türkiye’de A klasmanında gerçekleştirilen Film Festivali’nin yapılacağını ifade ederek, daha önce çeşitli toplantılarda bu konu ile ilgili detaylı basın toplantılarının yapıldığını hatırlattı.

“EK SEFERLER DÜZENLEYECEĞİZ”

Programların organizasyonu açısından bir ekip oluşturduklarını dile getiren Nogay, “Bu toplantımızda 9 ile 15 Kasım arasında gün gün, izah edilecek programların detayını size aktarmak için böyle bir program düzenledik. Öncelikli olarak Malatya’da hem uluslararası hem yerli ve yabancı misafirlerimizi en iyi şekilde konuk etme ile alakalı Büyükşehir Belediyesi olarak programa ulaşma, güvenlik, programın organizasyonu açısından bir ekip oluşturduk. Bu programa ulaşmak için yeni ek seferler düzenleyeceğiz. Gösterilerin yapılacağın noktalarda vatandaşların o merkezlere kolay ulaşabilmesi için büyükşehir belediyesi olarak almamız gereken tedbirler neler ise bunları da önceden alıp, vatandaşların hızlı bir şekilde bu programlara iştirak etmesini sağlamaya çalışacağız” şeklinde konuştu.

CİDDİ BİR YER EDİNMİŞ

Daha sonra söz alan ve bu tür organizasyonları sahiplenmenin önemine değinen Film Festivali Koordinatörü Suat Köçer, “Bu tarz organizasyonlar siz ne kadar iyi bir program hazırlarsanız hazırlayın, ne kadar büyük iddialı isimlerle anlaşırsanız anlaşın, her halükarda bir imkân meselesi, bir sahiplenme ve aidiyet meselesidir. Birçok bakımdan zorlu aşamalardan oluşan organizasyonlar ve dolayısıyla sahiplenmek çok önemli. Ben bu bağlamda Büyükşehir Belediyesinin bu kadar büyük, bu kadar kapsamlı ve artık sinema sektöründe ciddi bir yer edinmiş, Türkiye’nin önemli festivalleri arasına girmiş bir festivali büyük bir aidiyet duygusuyla sahiplendiği, daha iyi noktalara taşımak içinde imkânlarını seferber ettiği için teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“ÇİZELGEMİZ MALATYA’DA BİRÇOK YERE DAĞITILDI”

Hazırladıkları çizelgede festivalin programının bulunduğunu ifade eden Köçer, “Festival ile ilgili çizelgemiz Malatya’da birçok yere dağıtıldı. Halkın ve sinemaseverlerin ulaşabileceği birçok noktaya dağıtımı yapıldı. Çizelgemizde festivalin film programı var. Burada gün gün festivalin yarışma bölümünde ve seçkinler ile özel etkinlikler kısmında yer alan filmlerin program çizelgesi bulunuyor. Malatya’ya Festival geldi programının Malatya için çok büyük bir önemi var. Festival biletlerimiz ise dün satışa sunuldu. Mümkün mertebede daha çok insan faydalana bilsin diye geçen seneki fiyatı değiştirmedik. Yine tam bilet için 5 lira, öğrenciler için de 3 lira gibi mütevazı bazı rakamlar belirledik. Bu sene bir festival gazetesi çıkardık, festival gazetemizin kapağında bu sene festivale katılacak olan önemli isimlerin fotoğrafları var. Gazetenin içinde de önemli bazı başlıklar ve konular yer alıyor. Gazetenin içerisinde festivalin program çizelgesi var. Burada da yine sinemaseverler hangi salonlarda, hangi gün, hangi filmlerin oynatılacağını rahatlıkla görebilirler” ifadelerini kullandı.

“YERELLİK MESELESİNİ ETRAFLI BİR ŞEKİLDE TARTIŞMIŞTIK”

Köçer, “Geçen yılki festivalimizde ‘Türk Sinemasında Yerel Kodlar’ adından bir sempozyum düzenlemiştik, burada yerellik meselesini etraflı bir şekilde tartışmıştık. Bunu da bir kitap haline getirdik. Daha kalıcı bir hüviyet kazanabilmesi için bunu yaptık. Türkiye çapında birçok üniversite bizi arayarak bu kitabı talep etmişlerdi, çıkarılacağı zaman. Çünkü alanında tek kitap bu, daha önce bu alanda bir çalışma yapılmış değil. Bir kaynak eser olma özelliği de taşıyacaktır. Bu kitabı PDF formatında belediyemizin internet sitesinden de paylaşacağız. Böylece bu alanda çalışma yapmak isteyen akademik çevreler buraya rahatlıkla ulaşabilecekler” diye konuştu.