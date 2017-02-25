25 Şubat 2017 Cumartesi

Fidan dikim sezonu açıldı;kayısı fidanı pahalandı

Havanın ısınmasıyla fidan dikimlerinin başlaması satıcılarının yüzünü güldürdü. Satışlarının iyi olduğunu dile getiren fidan satıcıları, kayısı fidanındaki fiyat artışına dikkat çektiler.

25 Şubat 2017 Cumartesi 12:44
Fidan dikim sezonu açıldı;kayısı fidanı pahalandı

  Malatya Fidan Pazarı’nda fidan satışları başladı. Havanın ısınmasıyla birlikte fidan satışlarının arttığını ve bundan gayet memnun olduklarını dile getiren fidan satıcıları BUSABAH’a konuştular.

Şimdilik satışlarının iyi olduğunu dile getiren fidan satıcısı Selahattin Şahin isimli vatandaş, bundan sonra satışlarının daha da iyi olacağını söyledi.

SATIŞLARIMIZ DEVAM EDECEK
  Kayısının çeşidine göre fidan fiyatlarının değiştiğini kaydeden Şahin, “Fidan satışlarımız başladı. Genelde kayısı fidanı satıyoruz. Ceviz, elma, armut ve bütün meyve fidanları da satılıyor ama genel olarak Malatya’da kayısı fidanı rağbet görüyor. Kayısı fidanında fiyat artışı oldu. Kayısı cinsine göre fiyatlar değişiyor. Nisan ayının sonuna kadar satışlarımız devam edecek” diye konuştu.  

DİKİM AZ OLDU
  Fidan üretimi az olduğu için bu yıl fiyatların yükseldiğine dikkat çeken fidan satıcısı Ramazan Batır isimli vatandaş ise, “Satışlarımız iyi. Satışlara başladık. En çok kayısı, ceviz, badem, hurma satılıyor. Fiyatlarımız yüksek. Çünkü fidanlarımız daha önce satılmadığı ve dikim az oldu, bundan dolayı da fiyatlar yüksek. Fiyatlarımız ortalama 10 ila 20 TL arasında değişiyor.  En pahalı fidan, ceviz fidanı. Onunda fiyatı 20 TL. Cevize talep iyi. Talep daha çok Malatya’dan geliyor” ifadelerini kullandı.

ASLINDA FİDANLAR PAHALI DEĞİL
  Fidan dikimi tamamlandıktan sonra tüplü fidan satışlarının başlayacağını söyleyen fidan satıcısı Sıddık Yumrutepe isimli vatandaş ise, “Aslında fidan fiyatları pahalı değil. Malatya halkı ucuz fidana alıştığı için şu andaki fidan fiyatları pahalı geliyor. Sadece kayısı fidanı biraz yükseldi. 30 Mart’a kadar fidan satışları devam edecek. Ondan sonra da tüplü fidan satışları başlayacak” şeklinde konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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