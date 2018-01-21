Fevzi Çiçek'in listesi seçildi

ZMO Malaya Şubesi tarafından yapılan genel kurula 2 aday yarıştı.
Oda binasında gerçekleştirilen ZMO’nun genel kurulunda Doç. Dr. Orhan Gündüz ile Fevzi Çiçek aday oldular. Toplam 283 üyenin oy kullandığı seçimde, Çiçek’i 189 oy alarak başkanlığa seçilirken, Doç. Dr. Orhan Gündüz ise 93 oy aldı.
Çiçek başkanlığındaki kurullar şu isimlerden oluştu:
Yönetim Kurulu Asıl: Fevzi Çiçek (Başkan), Ayşe Pınar Deniz, Kadir Öztürk, Ekrem Öztürk, Adil Önal, Mehmet Bektaş, Eyüp Tekir
Yönetim Kurulu Yedek: Ebubekir Bübek, Hamza İnal, Emine Uzunay, Turan Tüfekçi, Sezgin Şahin, Selin Aktan, Yasın Ekici
Genel Merkez Delegeleri: Abdulvahap Kalaycıoğlu, Arif Karaca, İbrahim Çalık, Ahmet Öncüler, Şahin Çelik.