FETÖ’de 10 şüpheli itirafçı oldu

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Malatya’da yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüpheliden 10’u itirafçı olduğu öğrenildi. Ayrıca soruşturmada kapsamında, 7 şüpheli tutuklanırken 5 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.

Silahlı terör örgütü ile iltisaklı eğitim kurumlarında çalışmış veya halen Malatya’da bazı özel eğitim kurumlarında aktif çalışan, aralarında askeri mahrem yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen ve ayrıca ByLock kullanıcılarının da bulunduğu toplam 22 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından şüphelilerden 10’u etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olurken, 7 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Küçük yaşta bakıma muhtaç çocukları bulunan 4 ‘ü kadın 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Busabahmalatya.com