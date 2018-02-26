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FETÖ OPERASYONU 5 TUTUKLAMA

Malatya merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 5'i tutuklandı.

FETÖ OPERASYONU 5 TUTUKLAMA

Malatya merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 18 kişiden 5'i tutuklandı.

busabahh
busabahh
26 Şubat 2018 Pazartesi 16:40
FETÖ OPERASYONU 5 TUTUKLAMA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Şubat'ta örgütün 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda Malatya merkez ile Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen 18 adreste 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.O., S.S., S.M., G.U. ve F.G. tutuklanırken, A.U., H.U., L.O., N.D., Z.K., A.M., D.D., F.Z.Ö., N.A., Ö.A., N.T., F.Ö. ve Y.K şüpheliler ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. busabahmalatya.com 

Son Güncelleme: 26.02.2018 18:27
Anahtar Kelimeler:
Kadın YapılanmasıFetöMalatyaFETÖ OperasyonuBusabahmalatya
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