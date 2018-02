FETÖ OPERASYONU 5 TUTUKLAMA

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 20 Şubat'ta örgütün 'kadın yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda Malatya merkez ile Hatay, İstanbul, Sivas, Kahramanmaraş, Ankara, Sakarya, Batman, Erzurum, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Trabzon ve Adana'da belirlenen 18 adreste 18 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.O., S.S., S.M., G.U. ve F.G. tutuklanırken, A.U., H.U., L.O., N.D., Z.K., A.M., D.D., F.Z.Ö., N.A., Ö.A., N.T., F.Ö. ve Y.K şüpheliler ise yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. busabahmalatya.com