Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 20°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114627
ALTIN
169.726
DOLAR
3.9818
STERLİN
5.6025
EURO
4.9049

FETÖ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Malatya merkezli 2 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Malatya merkezli 2 ilde FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı.

29 Mart 2018 Perşembe 14:33
FETÖ OPERASYONU: 4 GÖZALTI

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullhaçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Malatya ve Kilis’te operasyon düzenlendi. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından her iki ilde önceden belirlenen 6 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda C.G., N.S., K.K. ve M.K. isimli şüpheliler gözaltına aldı.

2 şüphelinin evinde bulunamadığı operasyonda, evlerde yapılan aramalarda çok sayda örgütsel dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülürken 2 şüphelinin yakalaması için çalışmalar devam ediyor.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖ OperasyonuMalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
VATANDAŞ BELEDİYENİN YATIRIMLARINI İNCELEDİ
VATANDAŞ BELEDİYENİN YATIRIMLARINI İNCELEDİ
 ARAPGİR’DE VE DARENDE'DE KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI
 ARAPGİR’DE VE DARENDE'DE KÜTÜPHANE HAFTASI KUTLANDI
GÜRKAN’DAN ANADOLU SELÇUKLU OCAKLARI’NA ZİYARET
GÜRKAN’DAN ANADOLU SELÇUKLU OCAKLARI’NA ZİYARET

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim