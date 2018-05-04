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FETÖ Davasında Karar Veriliyor 

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY ana davasında 76 sanığın yargılandığı davada mahkeme bugün kararları açıklayacak.

FETÖ Davasında Karar Veriliyor 

Malatya’da 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görülen FETÖ/PDY ana davasında 76 sanığın yargılandığı davada mahkeme bugün kararları açıklayacak.

04 Mayıs 2018 Cuma 11:07
FETÖ Davasında Karar Veriliyor 

15 Temmuz darbe girişiminde Malatya’da 2.Ordu Komutanlığı ve 7.Ana Jet Üs komutanlığında yaşanılan olaylara ilişkin görülen davada bugün mahkeme sanıklar hakkında karar verecek. Yeşilyurt ilçesinde bulunan Yakınca Spor Salonunda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesinde yaklaşık 14 aydır süren yargılama sonucunda aralarında dönemin 2.Ordu Komutanı olan Adem Huduti’nin de yer aldığı 76 sanık hakkında karar verilecek.

Karar duruşmasına Malatya E Tipi Cezaevinde bulunan 10 tutuklu sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirilirken diğer illerde bulunan sanıklar ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Sanık ve müdahil avukatlarında yerini alması ile başlayan karar duruşmasında sanıkların son sözlerinin ardından kararların açıklanması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
FetöMalatyaAdem Huduti
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