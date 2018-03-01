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FETÖ DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI

Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında savcı mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. 

FETÖ DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI

Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında savcı mütalaasının ardından mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. 

busabahh
busabahh
01 Mart 2018 Perşembe 10:51
FETÖ DAVASINDA ARA KARAR AÇIKLANDI

Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada verilen aranın ardından Mahkeme Başkanı İzzettin Duman ara kararı açıkladı.

Duman, savcılık mütalaasının ardından karşı beyanda bulunmak üzere müşteki ve sanık avukatlarına süre verildiğini belirtti. Ara kararda ayrıca tanık olarak dinlenen Tarık Özmen’in ifadeleri doğrultusunda halen görevde olan rütbeli askerler M.D., V.K. ve S.B. hakkında başsavcılığa suç duyurusunda bulunulmasına karar verildi. Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme, duruşmayı 9 Nisan Pazartesi gününe erteledi.    busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFETÖ/PDY Ana DavasıAra Karar
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