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FETÖ DAVASINDA  5’İNCİ OTURUM BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında yargılanan askerlerin esas hakkındaki son savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

FETÖ DAVASINDA  5’İNCİ OTURUM BAŞLADI

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen FETÖ/PDY ana davasında yargılanan askerlerin esas hakkındaki son savunmalarının alınmasına devam ediliyor.

13 Nisan 2018 Cuma 10:57
FETÖ DAVASINDA  5’İNCİ OTURUM BAŞLADI

Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesi salonunda davanın 10’uncu duruşması 5’inci oturumla başladı. Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 9 sanık geniş güvenlik önlemleri altında duruşma salonuna getirildi. Davada tutuksuz ve tutuklu yargılanan sanıkların esas hakkındaki son savunmaları alınacak.

Davanın bir numaralı sanığı olarak yargılanan dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti ile bazı sanıklar tutuklu bulundukları cezaevlerinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılacak.busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 13.04.2018 11:01
Anahtar Kelimeler:
Adem HudutiMalatyaFETÖ DavasıMalatya Fetö Davası
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