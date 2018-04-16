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FETÖ DAVASI DEVAM EDİYOR 

Malatya’da askerlerin yargılandığı FETÖ/PDY ana davasında 10’uncu duruşma 6’ncı oturum başladı.

FETÖ DAVASI DEVAM EDİYOR 

Malatya’da askerlerin yargılandığı FETÖ/PDY ana davasında 10’uncu duruşma 6’ncı oturum başladı.

16 Nisan 2018 Pazartesi 11:25
FETÖ DAVASI DEVAM EDİYOR 

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Malatya’da görülen ve aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Adem Huduti’nin de yer aldığı askerlerin yargılandığı davada bugün de sanık savunmaları devam ediyor. Yakınca Spor Salonu'nda kurulan Malatya 1.Ağır Ceza Mahkemesi salonundaki 6'ncı oturuma Malatya E Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan 3 asker katılırken, diğer rütbeli askerler ise SEGBİS ile bağlandı.

Bugünkü celsede dönemin ordu komutanı olan ve davada bir numaralı sanık olarak yargılanan Adem Huduti ile dönemin icra subayı Eyüp Kök ve tutuksuz sanık Bülent Kuzucu’nun esas hakkındaki savunmaları alınacak.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaFETÖ Davası
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