Fetö Benzeri Yapılanmalar…

Ziyarette MESOB Başkanı Keskin, BBP’nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’na ve tüm şehitler için Allah’tan rahmet dileyerek başladığı konuşmasında; BBP heyetini esnaf camiasında ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

“SEÇİM ÜLKEMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN”

Keskin, erken genel seçim ile birlikte yeni bir döneme girildiğini belirterek, “Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz esnaf ve sanatkar camiasına son yıllarda büyük destekler sağladılar. BBP Genel Başkanı Mustafa Desticide STK’lara her zaman destek veriyor ve kendilerine teşekkür ediyoruz. Önümüzde 24 Haziran’da büyük bir seçim var, Allah memleketimize, milletimize hayırlı etsin. Erken bir seçim oldu, kimsenin beklemediği bir anda oldu, demekki hakkımızda hayırlısı bu. Bizde ‘Ustalar ne yaparsa iyisini yapar’ diye bir söz var. Siyasetçilerimiz bu durumu mutlaka incelemiştir. Erken seçimin memleketimiz için hayırlı olacağını düşünüyorum. En azında herkes önünü görür” diye konuştu.

“ÜLKEMİZ VE MİLLETİMİZ AYNI SIKINTILARI TEKRAR YAŞAR”

Keskin şunları kaydetti:

“Türkiye artık eski Türkiye değil. Herkesin bunu bilmesi gerekir. Siyasi partilerimizin memleketimizin ve milletimizin FETÖ’den çektiğimizi çok iyi bilmesi gerekir. Ülkemizde yeniden yapılanmak istenen FETÖ benzeri ve FETÖ kırıntıları gibi oluşumlara siyasi partilerimizin dur demeleri lazım. Çünkü ülkemiz bir daha FETÖ gibi oluşumları ve ihanetleri kaldırabilecek güçte olmayabilir. Allah bize yeter, yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim bize yeter, Peygamber Efendimiz (SAV) bize yeter. FETÖ benzeri yapılanmalara müsaade edilirse, ülkemiz ve milletimiz aynı sıkıntıları tekrar yaşar. Burada iyi niyetli olan, yerli ve milli duruş sergileyenlere asla bir sözümüz yoktur. Siyasi partilerimiz kesinlikle art niyetli oluşumlara kesinlikle müsaade etmemeli.”

“TÜRKİYE, YAPILANMALARA İZİN VERMEYECEKTİR”

BBP Genel Başkan Yardımcısı Bayram Karacan, Malatya’da esnaf ve sanatkar camiasıyla birlikte olmaktan mutlu olduklarını ifade ederek, “BBP 25. yıllık bir siyasi harekettir. Yola çıkarken de şu iddia ile çıktık: ‘Biz devleti daha iyi yönetiriz.’ Bu iddiamızı da gerçekleştirmek içinde 25 yıldır ne devlet imkanlarından, ne arkamıza bir güç alarak, nede bir menfaat grubu alarak mücadele ediyoruz. Arkadaşlarımızın fedakarlıkları ile bu harekatı sürdürüyoruz. BBP olarak 25 yıldır bir mücadele veriyoruz, bunu da son derece şeffaf, açık ve yasal kurallar çerçevesinde yapıyoruz. Devlet yönetmek isteyenlere de bu yöntem herkes için açık, bu kapı herkese açık. Bu kapıyı kullansınlar. Öbür türlü arkalarına, nerde bağlantıları belli olmayan ilişkiler kurup bu ülkenin dinini, inancını, vicdanını, değerlerini istismar ederek kimse bu işlere bundan sonra tevessül etmesin. Allah’ın izniyle bundan sonra Türkiye Cumhuriyeti devleti bütün kurumları ve kuruluşlarıyla bir daha böyle yapılanmalar asla müsaade etmeyecektir” ifadelerini kaydetti. (Bülten)