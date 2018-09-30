Fethi Sekin’in babasını duygulandıran karşılama

İzmir’deki terör saldırısını durdurmak amacıyla yüreğindeki vatan sevgisiyle mermisi bitene kadar teröristlerle çatışan ve kahramanca şehit düşen Polis Memuru Fethi Sekin’in babası Mehmet Zeki Sekin için Yeşilyurt Belediyesinde özel bir karşılama programı düzenlendi.

Aile fertleri ve yakınlarıyla birlikte geldiği Yeşilyurt Belediyesi Hizmet Binası girişinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar tarafından karşılanan Mehmet Zeki Sekin, Belediye Başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle tek tek tokalaştıktan sonra kendisini bina içerisinde bekleyen personellerin alkışları altında makama geçti. Gösterilen ilgiden dolayı teşekkür eden Mehmet Zeki Sekin’in yaşadığı duygusallıktan dolayı gözleri doldu.

“SAYGI VE MİNNETLE YÂD EDİYORUM”

Teröristlerle kahramanca çarpışarak şehit düşen Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin’i Yeşilyurt Belediyesinde ağırlamaktan büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, vatan ve millet sevdası uğrunda hayatını kaybeden tüm şehitleri rahmet, saygı ve minnetle yâd ettiklerini söyledi.

Fethi Sekin'in babası Mehmet Zeki Sekin ise, şahsına gösterilen yoğun ilgi ve alakadan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere kendisini alkışlarla karşılayan Yeşilyurt Belediye personellerine teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Mehmet Zeki Sekin’e günün anısına Türk Bayrağı, kayısı paketi ile ‘Elif-Vav’ tablosu hediye etti. (Bülten)