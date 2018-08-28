FESTİVAL MÜJDESİ

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, BUSABAH’a ziyarette bulundu. Burada Malatya’ya ilişkin sorulara cevap veren Başkan Polat, önemli açıklamalarda bulundu.

Ziyarette ilk konuşmayı BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu yaptı. Bozkurtoğlu, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’ın, Büyükşehir Belediye Başkanı olmasından sonra ilk ziyareti. Daha önce kendilerini Yeşilyurt Belediye Başkanı olarak ağırlamıştık. İstişarelere önem veren kişiliği ile Sayın Başkan her zaman ön planda olmuştur. Yeşilyurt Belediye Başkanlığı zamanında da çok ciddi başarılar sağladı. Bu başarılarına istinaden Büyükşehir Belediye Başkanlığına getirildi. ‘Birlikte Yürüyeceğiz’ düşüncesi ile ekip çalışması içinde olduğunu, halkla bütünleştiğini, medyayla bütünleştiğini, şehrin iç dinamiklerini harekete geçirdiği bir defa kesin… Ben kısa zamanda başarılı işler yaptığına inanıyorum. Yerel seçimler de yaklaşıyor. Halk arasında, çarşıda, pazarda da ‘Kim başkan olacak?’ diye konuşuluyor. Benim şahsi kanaatim Sayın Polat’la devam edilmesidir. Hem Malatya’mız adına hem kamu adına hem Belediyemiz adına faydalı olunacağı kanaatindeyim. Kendilerine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum” ifadelerinde bulundu.

BUSABAH BİR MARKADIR

Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise, “BUSABAH gazetemizi ziyaret ettik. BUSABAH’ta çalışan arkadaşlar, geçmişten beri hukukumuz olan arkadaşlar. Bu camiada duruşlarıyla örnek olan, Malatya’mıza bu alanda ciddi katkıları olan arkadaşlarımız. Bundan dolayı kutluyorum. BUSABAH, artık Malatya’mızda bir markadır. Ben marka değerinin her gün daha ileriye gitmesini umut ediyorum. Ve bunu yapacağınızdan da eminim” ifadelerinde bulundu.

Görev alır almaz 24 Haziran seçimleriyle yüz yüze geldiklerini söyleyen Başkan Polat, “Çok yoğun bir şekilde seçim çalışmaları devam etti. Seçimden sonra teşekkür ziyaretleri yapıldı ve yine yoğun bir şekilde geçti. Ben bugüne kadar 11 ilçemizde sorunları yerinde tespit ederek çok ciddi saha çalışmaları yaptım. Basındaki arkadaşlarımızla sahada her zaman beraberiz. Doğrusu ben onları birlikte çalıştığımız arkadaşlar olarak görüyorum. Sizler bizim takım arkadaşlarımızsınız. Hepimiz bu şehir için hizmet ediyoruz. ‘Birlikte Yürüyeceğiz’in mantığı da bu. Biz hep birlikte şehrimizi kalkındıracağız, büyüteceğiz. Birlikte olduğumuz zaman daha hızlı bir şekilde bu büyümeyi gerçekleştireceğiz. ‘Memleket emektir.’ Memlekete emek herkes de bizim için saygındır” sözlerini kaydetti.

FESTİVAL DEVAM EDECEK

Kayısı Festivali’nin yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorumuza cevap veren Başkan Hacı Uğur Polat, “Kayısı Festivali döneminde çok olağanüstü durumlarla karşılaştığımız için biz de Kiraz Festivali’nin müzik kısmını hep iptal ettik. Çünkü 2013’ten beri ülkemiz saldırı altında ve uluslararası bir saldırı altında. Şehitlerimiz varken festivallerin müzik kısmını yapmak doğru bir çalışma değil. Bu çerçevede biz Kiraz Festivali’nde sadece bir defa müzik faaliyetini ortaya koyduk, diğerlerinde hepsini iptal ettik. Kayısı Festivali de daha çok müzik ağırlıklı olduğu için bir şekilde hep iptal edildi. Biz çalışmalarımızı yaptık. Bundan sonraki Kayısı Festivallerini sadece müzik ağırlıklı değil, kültürel, sosyal, sportif alanlarda destekleyerek daha güçlü bir hale getireceğiz. Festivalde Turgut Özal Güreşleri dahil olmak üzere birçok etkinlik yapılacak. Bunların çalışmalarını yaptık. Müzik yine iptal olursa olsun ama festival dolu dolu bir şekilde, Malatyalı hemşehrilerimizin eğlenecekleri, dinlenecekleri bir şekilde olacak. Bundan sonraki süreçte Kayısı Festivali bir sürece yayılarak devam edecek inşallah” diye konuştu.

SADECE HAVA ALIRLAR

Bazı şehirlerin kayısıyı sahiplenmesine tepki gösteren Polat, “Kayısı Festivali’ni mutlaka yapacağız, bunda hiçbir problem yok; güçlendirerek yapacağız. Kayısı bizim markamız. Kayısı bu şehrin dünya markası, sadece Türkiye’deki markası değil. Bizim kayısımızı sahiplenmek isteyenler sadece hava alırlar. Çünkü bu kayısının yerini başka hiçbir kayısının tutma ihtimali yok” ifadelerine yer verdi.

Lisanslı depoculuk konusuna değinen Polat, “Lisanslı depoculuk için çok yoğun çalışıyoruz. Bu konuyu önümüze öncelikli konular olarak koyduk. Eylem Planı’nda da zaman olarak taahhüt vermedik ama vizyon olarak ortaya koyduk. Hedefimiz yılsonu olmadan temeli atmak. Ama yetiştireceğiz inşallah” dedi.

FESTİVALLER İPTAL EDİLMİŞTİ

Diğer taraftan en son 2014’te 21’incisi yapılan Malatya Genel Sanayi Ticaret Fuarı ve Kayısı Festivali, 2015’te 20 Temmuz Pazartesi günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde yapılan bombalı saldırı nedeniyle iptal edilmişti. Bahsi geçen saldırıda 31 vatandaş hayatını kaybetmişti.

2016’da ise festival terör olaylarından dolayı iptal edilmişti. Aynı yıl yapılan açıklamada “27-30 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Uluslararası Kayısı Festivali ve Genel Sanayi ve Ticaret Fuarı, son günlerde yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edildi” denilmişti.

SESSİZ SEDASIZ İPTAL EDİLDİ

2017’de de kayısı festivalinin 11-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacağı belirtilmişti ancak Malatya kaysısının tanıtımı için önemli olan ve vatandaşların heyecanla beklediği festival geçen yıl sessiz sedasız iptal edildi…

BU YIL DA YAPILMADI

2018 yılında ise dönemin Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 2018 Ocak ayında düzenlediği basın toplantısı ile 2017 yılında yapılan kültürel ve sosyal etkinlikleri değerlendirmişti. Çakır, 2018 yılında yapılması planlanan faaliyetleri de açıklamıştı fakat takvimde Kayısı Festivali yoktu. Yıllardır iptal edilen Kayısı Festivali 2018 yılında da yapılmadı. busabahmalatya.com