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Festival afişi tamamlandı

Çok sayıda yenilikle bu yıl dikkatleri üzerine çeken 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin afişi belli oldu. ‘Sinema Uzakları Yakın Eder’ sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinden film ve konuklarla keşif ağırlıklı bir program hazırlayan festivalin afişini, halk edebiyatında masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar geniş yer bulan ‘turna’ süslüyor.

Festival afişi tamamlandı

Çok sayıda yenilikle bu yıl dikkatleri üzerine çeken 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin afişi belli oldu. ‘Sinema Uzakları Yakın Eder’ sloganıyla dünyanın farklı ülkelerinden film ve konuklarla keşif ağırlıklı bir program hazırlayan festivalin afişini, halk edebiyatında masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar geniş yer bulan ‘turna’ süslüyor.

05 Ekim 2018 Cuma 16:27
Festival afişi tamamlandı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ve Malatya Valiliği’nin katkılarıyla 9-15 Kasım 2018 tarihlerinde düzenlenecek8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nin afişinde, halk edebiyatında uzaklara haber gönderenlerin elçisi olarak sembolize edilen turna kullanıldı.

HALKLARI BULUŞTURAN SANAT

Dünyanın farklı coğrafyalarından özgün sinema filmleri ve önemli konukların ağırlanacağı 8. Malatya Uluslararası Film Festivali’nde hazırlıklarında sona gelindiğini ifade eden Festival Direktörü Suat Köçer, bu yılki programda farklılıkların keşfini öne çıkardıklarını söyledi. “Sinema sınırları, imkansızlıkları, farklılıkları aşıp, halkları buluşturan bir sanattır” diyen Köçer, bu anlayışla, Anadolu halk kültürünün çok önemli figürlerinden olan ve duyguların ulağı olarak sembolize edilen turnayı festival afişinde kullandıklarını söyledi.

Masallardan destanlara, türkülerden şiirlere kadar halk edebiyatında geniş yer bulan ve sevgisi nesilden nesile aktarılan turnanın tasavvuf ve Anadolu’daki farklı inanış ve disiplinlerde de ayrı bir önemi bulunduğunu hatırlatan Köçer, aynı zamanda göçmen bir kuş olan turnayı, dünyanın dört bir yanında insanları benzer duygular etrafında buluşturan sinemanın birleştirici gücüne vurgu yapan bir sembol olarak tanımlamaya çalıştıklarını söyledi. Köçer, afiş için belirledikleri turnanın, Neslihan Özceylan tarafından geleneksel Türk sanatları motiflerine uygun bir anlayışla resmedilerek afişe taşındığını belirtti. 

HABER MERKEZİ

Anahtar Kelimeler:
FİLM FESTİVALİMalatya Valiliği
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