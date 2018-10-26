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Fendoğlu’ndan ittifak açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhur İttifakının devam ettiğini söyledi. 

Fendoğlu’ndan ittifak açıklaması

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Cumhur İttifakının devam ettiğini söyledi. 

26 Ekim 2018 Cuma 18:21
Fendoğlu’ndan ittifak açıklaması

29 Mart Yerel Seçimlerine MHP’nin kendi adayları ile gireceğini aktaran Fendoğlu, “Siyasi partiler içerisinde seçimlere hazır olan parti MHP’dir. Kendi aday tespitlerimizi yapacağız aday adayları başvurularımızı il başkanımız ve ilçe başkanlarımız almaya yavaş yavaş başladılar. 29 Mart yerel seçimlerde ittifak yapmıyoruz kimse yanlış almamasın Cumhur İttifakı bilge liderimiz Dr.Devlet Bahçeli ‘nin çabasıyla, emeğiyle kurulmuş bir ittifak ve tamamen Türkiye’nin geleceğine yönelik kurulan bir ittifak. Biz Cumhur İttifakına zarar verecek tüm eylem ve söylemlerden kaçınacağız. Bu demek değil ki yerelde eleştiri yapmayacağız. Yerel yönetimlerde özellikle Malatya ‘da çalışmalarımızda son 16 yılla dönük, belediye hizmetlerini eleştirmek Cumhur İttifakını eleştirmek anlamına gelmez, bunun altını özellikle çiziyorum. Geçmişte yapılan çalışmalarla bugünkü Malatya bunu hak etmiyor. Bugün Malatya’yı söylediğimiz gibi Malatyalılar yönetir. Eğer Malatya ‘yı Malatyalılar yönetmediği takdirde bizler sıkıntıya düşeriz” ifadelerini kullandı. 
Andımız ile ilgili de açıklamalarda bulunan Fendoğlu, “Şimdi 2013’te çözüm sürecinde andımızla birlikte T.C. Türkiye cumhuriyeti yazan amblemler de ibareler de kaldırılmıştı. O çözüm sürecini hatırlamak istemiyorum. Çünkü Anadolu’yu anayurt yapan Selçuklu , Osmanlı ve bizlere kadar süreçte Türk kimliğiyle yaşayan Türk milletine bir zulüm dönemi olarak yad ediyorum. Andımızla İstiklal Marşı’nı da karıştırmayın. İstiklal Marşı kurtuluş savaşı vermiş bir milletin hepsinin tarafından kabul gördüğü bir marştır. Andımız ise okullarımızda milliyetçilik vatanseverlik aşılamak çocuklarımızı disiplin etmek adına söylenen bir andır. Bunun tepki görmesini ben anlamadım, anlamakta da zorluk çekiyorum. ’Türk’üm, doğruyum, çalışkanım’ Türk topraklarında yaşayan Türk bir milletin adıdır yani ırkçılık anlamını almasınlar” diye konuştu. 

İHA

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MHP
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