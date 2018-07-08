Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 35°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
98734
ALTIN
184.528
DOLAR
4.5705
STERLİN
6.0849
EURO
5.3672

Fendoğlu’ndan galericilere teşekkür

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, galericiler sitesi esnafıyla bir araya geldi.Fendoğlu’na Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti yöneticileri, parti üyeleri eşlik etti.MHP’li Fendoğlu, seçim propaganda döneminde 3 kez...

Fendoğlu’ndan galericilere teşekkür

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, galericiler sitesi esnafıyla bir araya geldi.Fendoğlu’na Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti yöneticileri, parti üyeleri eşlik etti.MHP’li Fendoğlu, seçim propaganda döneminde 3 kez...

08 Temmuz 2018 Pazar 16:43
Fendoğlu’ndan galericilere teşekkür

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, galericiler sitesi esnafıyla bir araya geldi.

Fendoğlu’na Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, parti yöneticileri, parti üyeleri eşlik etti.

MHP’li Fendoğlu, seçim propaganda döneminde 3 kez geldiğini belirterek, "3’ünde de aynı ve samimi içten duygularınızla beni kucakladınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Bu ilgi, alaka bizleri şımartmayacak. Aksine daha da çok kamçılayacak. Her an her yerde yanınızda olacağımı bunu bilin. Bir telefon kadar yakınım size. Her türlü derdinize de derman olmaya çalışırım. Yapacağımız çok iş var ama Malatya için haktan yana, milletten yana, doğruluktan yana ayrılmayacağımı da bir kez daha ifade ederim. Bu bir teşekkür ve nezaket ziyaretidir. Sizler vazifenizi yaptınız. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

MHP’li Fendoğlu’na Galericiler hediye olarak kalem takımı hediye etti. Bu sırada MHP’li Fendoğlu kalemi eline alarak, "Çok güzel bir hediye. Dolma kalem, tükenmez kalem takımı. Allah nasip ederse, yasa da geçerse bu kalemle ilk imzalayacağımız yasada idam yasası olacaktır" diye konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanat merkezinde yaz dönemi
Sanat merkezinde yaz dönemi
Karaciğer Naklinde bilimsel araştırma kongresi düzenlendi
Karaciğer Naklinde bilimsel araştırma kongresi düzenlendi
Dijital hastane unvanı verildi
Dijital hastane unvanı verildi
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim