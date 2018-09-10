Fendoğlu vatandaşın fabrika isyanını dinledi

MHP'li Fendoğlu'na Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı eşlik etti. Burada MHP'li milletvekili Fendoğlu, mahalle meydanında bulunan Muhtar Konağı'nda mahallelileri dinledi. Daha sonra mahalle sakinleriyle birlikte fabrikanın yapıldığı sahaya inen milletvekili Fendoğlu, sanayileşme çalışmalarının hem yerleşim alanlarını hem de tarım alanlarını etkilemeden yapılması gerektiğini vurgulayarak, konuyla ilgileneceği söyledi. Malatya'da sanayileşmeye uygun birçok boş alanın olduğunu kaydeden Fendoğlu, Malatya'nın hem sanayiye hem de yaşanabilir yerleşim alanları ve tarım alanlarına ihtiyacı olduğunu belirtti.

Bu nedenle sanayileşirken yaşanabilir yerleşim alanlarını ve tarım alanlarını tehdit edebilecek nitelikteki yapılaşmalara izin vermemek gerektiğini vurgulayan Fendoğlu, çimento fabrikasının kurulmasının planlandığı iddia edilen alana yakın yerleşim alanları olan Görgü'de bin 300, Kuyulu'da 900, Fatih'de 600, Duruldu'da 450, Kuşdoğan'da 650 kişi yaşamakta ve İbni Sina Koleji'nde bin 400 öğrenci eğitim görmekte olduğunu, dolayısı ile 5 binin üzerinde kişinin bu fabrikadan etkilenebileceği ifadelerini kullandı. Civarda tütün, buğday, kayısı ve diğer ekim çalışmalarının yapıldığı tarım arazilerinin olduğu da dikkate alındığında geniş bir alanın bu fabrikanın çalışmalarından etkilenebileceğini ifade eden Fendoğlu, yetkililerden konuyla ilgili detaylı bilgi alacağını ve vatandaşlarımızı olumsuz etkileyecek hiçbir düzenlemeye müsaade etmeyeceklerini dile getirdi.

Malatya'da istihdam sağlayan tüm yatırımcılara destek verdiğini ifade eden Fendoğlu, bu yatırımcıların yatırımlarını uygun araziler üzerine yapması gerektiğini, aksi durumda Malatyalı hemşerilerimizin yaşam kalitesinin düşürüleceğini, bunun ise hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini vurguladı. Malatya milletvekillerinin tamamının kamu kurumları yetkilileri ile birlikte kamu yararını gözeterek çalıştığını belirten Fendoğlu, "Halk ne istiyorsa, Malatya'mızın faydasına ne olacaksa o konuda uzlaşmak gerek çünkü bura bizim memleketimiz" ifadelerini kullandı.

HALK NE İSTİYORSA…

Bu konuda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşları ile irtibata geçeceğini cümlelerine ekleyen Fendoğlu, mahalle sakinlerinin yanında olduğunu söyledi. (Bülten) busabahmalatya.com