Fendoğlu'ndan, Malatyalılara ilk teşekkür

Kent genelinde bin 977 sandıkta, 555 bin 349 seçmenden, 487 bin 120 oy kullanıldı. MHP'den 17 Nisan 1978'te Malatya Belediye Başkanı iken evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamid Fendoğlu'nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili seçildi. MHP'li Fendoğlu, Allah'a şükür ederek, bugünleri gördüklerini söyledi. Fendoğlu şunları söyledi:

“Bize bugünleri yaşatan başta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarıma, İlçe Başkanlarıma Ocak Başkanlarına, Belde Başkanlarına, Mahalle Başkanlarına, Kadın Kolları Başkanımıza; bu konuda gönüllü olarak yurtdışından gelip bu davaya omuz veren tüm dostlarıma, kızım Alara'ya, aileme, kardeşlerime, vatandaşlarıma ve tüm Malatyalılara buradan selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Hürmetle önlerinde eğiliyorum.”

MALATYA'DA MHP'YE 20 YILLIK HASRET

Malatya'da MHP'ye 19 yıllık hasretin olduğunu ifade eden milletvekili Fendoğlu, "En son 1999 yılında rahmetli Namık Hakan Durhan arkadaşımızı göndermiştik. Ondan buyana Milliyetçi Hareket Partisi yetim kalmıştı Malatya'da, sahipsiz kalmıştı. Artık başları dik, alınları açık bundan sonra her platformda onların sesi olabilecek bir vekilleri var, bir temsilcileri var. Hiç birisi endişe etmesinler gururla gezsinler" şeklinde konuştu.