Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
94312
ALTIN
191.297
DOLAR
4.7028
STERLİN
6.2528
EURO
5.5011

Fendoğlu'ndan, Malatyalılara ilk teşekkür

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihlerini belirlemek isteyen Malatya'da 78 bin 371 oyla MHP'den Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili seçildi. 19 yıl aradan sonra Malatya'da MHP'den Milletvekili seçilen Fendoğlu, tüm Malatyalılara teşekkür etti.

Fendoğlu'ndan, Malatyalılara ilk teşekkür

Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekilli Genel Seçimi tercihlerini belirlemek isteyen Malatya'da 78 bin 371 oyla MHP'den Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili seçildi. 19 yıl aradan sonra Malatya'da MHP'den Milletvekili seçilen Fendoğlu, tüm Malatyalılara teşekkür etti.

26 Haziran 2018 Salı 10:18
Fendoğlu'ndan, Malatyalılara ilk teşekkür

Kent genelinde bin 977 sandıkta, 555 bin 349 seçmenden, 487 bin 120 oy kullanıldı. MHP'den 17 Nisan 1978'te Malatya Belediye Başkanı iken evine gönderilen bombalı paketin patlaması sonucu 2 torunu ve geliniyle birlikte hayatını kaybeden Hamid Fendoğlu'nun yeğeni Mehmet Celal Fendoğlu milletvekili seçildi. MHP'li Fendoğlu, Allah'a şükür ederek, bugünleri gördüklerini söyledi. Fendoğlu şunları söyledi:

“Bize bugünleri yaşatan başta Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlarıma, İlçe Başkanlarıma Ocak Başkanlarına, Belde Başkanlarına, Mahalle Başkanlarına, Kadın Kolları Başkanımıza; bu konuda gönüllü olarak yurtdışından gelip bu davaya omuz veren tüm dostlarıma, kızım Alara'ya, aileme, kardeşlerime, vatandaşlarıma ve tüm Malatyalılara buradan selamlarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi gönderiyorum. Hürmetle önlerinde eğiliyorum.”

MALATYA'DA MHP'YE 20 YILLIK HASRET

Malatya'da MHP'ye 19 yıllık hasretin olduğunu ifade eden milletvekili Fendoğlu, "En son 1999 yılında rahmetli Namık Hakan Durhan arkadaşımızı göndermiştik. Ondan buyana Milliyetçi Hareket Partisi yetim kalmıştı Malatya'da, sahipsiz kalmıştı. Artık başları dik, alınları açık bundan sonra her platformda onların sesi olabilecek bir vekilleri var, bir temsilcileri var. Hiç birisi endişe etmesinler gururla gezsinler" şeklinde konuştu. 

HABER MERKEZİ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dijital hastane unvanı verildi
Dijital hastane unvanı verildi
TÜRKPATENT, marka başvurularını açıkladı
TÜRKPATENT, marka başvurularını açıkladı
Doğanşehir’de seçim kutlamaları
Doğanşehir’de seçim kutlamaları
Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim