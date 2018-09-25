Fendoğlu, aşure etkinliğine katıldı

Yeni Cami İmamı Mehmet Şentürk Kur'an tilavetinin ardından programının açılış konuşmasını yapan Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Merkezi Genel Başkanı Hasan Meşeli, aşurenin önemine de dikkat çekerek, "Şu anda karmakarışık olan ve terör nedeniyle gözyaşlarının döküldüğü bugünlerde, milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır" dedi.

FENDOĞLU: "BİR, DİRİ VE İRİ OLDUĞUMUZ MÜDDETÇE HİÇBİR GÜÇ BİZİ BOZAMAZ"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu da Kerbela olayının saltanata karşı bir dik duruş olduğunu kaydederek şunları söyledi:

"Kıyam etmiştir rükû etmemiştir, başkaldırmıştır. Hz. Muhammedîn (sav) torunu da olsanız yüce itibara kıyam etmezseniz yine özgür değilsiniz. Tarihimizde de saltanat için yeri gelmiş kardeşlerini yeri gelmiş çocuklarını öldürmüş. Tabi Kerbela’yı Allah bir daha göstermesin, Müslüman Müslümanı öldürmesin. Bugün İslam topraklarında kanların dökülüyor. Binlerce yıldan beri ülkemizin üzerinde oynana oyunları 15 Temmuz günü milletimizin sağduyusu sayesinde bertaraf etmiştir. Bir olup, diri olup, iri olduğumuz müddetçe hiçbir güç bizi bozamaz. Hele hele vatanı uğruna canını feda etmiş milletin torunlarıyız ki bunlara asla müsaade etmeyeceğiz. Cenabı Allah Kerbela’yı yaşatmasın, 15 Temmuz’da olduğu gibi zaferle çıktığımız o gün gibi birliğimiz beraberliğimizi daim kılsın."

Yapılan konuşmaların ardından semah gösterisi gerçekleştirildi. Programda daha sonar Aşure ikramı yapıldı. (Bülten)