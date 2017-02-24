24 Şubat 2017 Cuma

Feci kazada baba-oğul kurtarılamadı

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı, feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Jandarmanın soruşturma başlattığı kaza sonrası yaralananlar ise hastanelerde tedavi altına alındı.

24 Şubat 2017 Cuma 10:22
Feci kazada baba-oğul kurtarılamadı

  Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Malatya-Gölbaşı Karayolu Akçadağ yol ayrımında meydana geldi. Müslüm Ü. yönetimindeki 44 NB 407 plakalı işçi servisi ile Ahmet Temel (34) yönetimindeki 44 AT 370 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralanırken, otomobil sürücüsü Ahmet Temel ile babası Aliseydi Temel (62) sıkıştıkları araçtan itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

HASTANEDEKİ MÜDAHALE YETMEDİ
  Kaza sonrası olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet ve Aliseydi Temel, Malatya Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazadan yaralı kurtulanlar ise Turgut Özal Tıp Merkezi ve Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Öte yandan kaza sonrası hayatını kaybederlerin yakınları, acı haberi duyunca hastane önünde sinir krizleri geçirdi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
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