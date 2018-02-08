FECİ KAZA:1 ÖLÜ

Kaza, Battalgazi ilçesine bağlı Melekbaba Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. (23) idaresindeki minibüs ile R.D. (22) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü R.D. ile motosiklette bulunan M.G. (20) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü R.D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.busabahmalatya.com