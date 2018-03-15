Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 15°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117712
ALTIN
165.416
DOLAR
3.8952
STERLİN
5.4180
EURO
4.8095

FECİ KAZA CAN ALDI: 1 ÖLÜ , 13 YARALI

Adıyaman’da, mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti,13 kişi yaralandı.

FECİ KAZA CAN ALDI: 1 ÖLÜ , 13 YARALI

Adıyaman’da, mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişi hayatını kaybetti,13 kişi yaralandı.

busabahh
busabahh
15 Mart 2018 Perşembe 14:04
FECİ KAZA CAN ALDI: 1 ÖLÜ , 13 YARALI

Edinilen bilgiye göre, sürücüleri öğrenilemeyen 44 DK 735 plakalı hafif ticari araç ile mermer ocaklarında çalışan işçileri taşıyan 02 BG 466 plakalı minibüs, Adıyaman-Malatya Karayolu 7. kilometresinde kafa kafaya çarpıştı.

Yaşanan kazada Rıfat Kuşar (35), Mesut Yılmaz (24), Şahin Karalafa (32), Hüseyin Atay (24), İzzet Coşkun (35), Sırrı Özdemir (56), Dursun Karabekmez (70), Mehmet Kaya (52), Emrah Kaya (37), Beraat Karabekmez (11), Firdevs Karabekmez (75), Nermin Karabekmez (40), Şerif Kırmızı (24) ve Abdulvahap Gazi Rençber (32) yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Adıyaman Özel Park Hospital Hastanesine kaldırıldı. Meydana gelen kazada Firdevs Karabekmez hayatını kaybetti.  

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Güncelleme: 15.03.2018 14:55
Anahtar Kelimeler:
AdıyamanMalatyaKazaBusabahmalatya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
JANDARMADAN SEFERBERLİK
JANDARMADAN SEFERBERLİK
DARENDE’DE OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİNE İLGİ BÜYÜK
DARENDE’DE OKUMA-YAZMA SEFERBERLİĞİNE İLGİ BÜYÜK
PTT 26. ŞUBESİNİ AÇTI
PTT 26. ŞUBESİNİ AÇTI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim