FAKIBABA’DAN KAYISI SÖZÜ

Kayısıda bulunan kükürt oranı 2 bin PPM’i geçtiği zaman iş adamlarından ceza kesiliyor. Konuyla ilgili iş adamlarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, kameralar karşısında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba’yı aradı. İş adamlarının sorunlarını Bakan Fakıbaba’ya ileten Milletvekili Çalık, Fakıbaba’dan kayısıyla ilgili önemli bir söz aldı.

Telefonda Milletvekili Çalık, Fakıbaba’ya, Ticaret ve Sanayi Odası’nda olduğunu dile getirerek, bir konuyu paylaşmak istediğini söyledi. “Kayısıya özel destek veremiyoruz. Bir de buradaki üretici kardeşlerimize sıkıntı yaşatan, ticaretimizi yapan firmaların üzerine yük bindiriyoruz” diyen Milletvekili Çalık, şunları kaydetti:

“Ben bu konuda sizle hem istişare edelim hem de yardım ve desteklerinizi isteyeyim diye telefon açtım. Malatya’daki kayısıyla ilgili olarak kayısının hem uzun süre dayanıklı hale gelmesi hem ihracatının yapılabilmesi için sizin bilgi ve takdirinizde olan kayısıyı islimlerken kullandığımız kükürt var. Bunun da 2 bin PPM’in üzerine çıkmaması gerekiyor. Mehdi Bakanımızın döneminde bu yaşanılan sorunu bertaraf etmek için bir çözüm üretmiştik. Bunu yurt dışına göndermemiz için bunun korunaklı halde olması gerekiyor. 2 bin PPM’i geçtiği zaman iş adamlarımıza ceza kesiliyordu. O zaman 5996 sayılı Gıda ve Yem Kanunun 40’ıncı maddesinin 29/D fırkasına yeniden geri dönüş yapılıp ceza uygulanmaya başlanmış. Bu sizin bilginize arz edilmiş. Daha önce kanunen izlenebilirliği yok deyip kükürtle ilgili ceza ortadan kaldırılmışken şimdi yeniden 2 bin PPM’in üzerinde olanlar için ceza kesiliyormuş. Bizim özellikle bu konudaki sizden istirhamımız kükürdün 2 bin PPM’in üzerinde olsa da cezanın kanunen izlenebilirliği yoktur denen maddenin uygulanmasını talep ediyoruz.”

HİÇ PEŞİMİ BIRAKMADINIZ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba ise, “Kayısıyla ilgili hiç peşimi bırakmadınız. Size çok teşekkür ediyorum. Bundan emin olun ben de kendimi bir Malatyalı olarak düşünüyorum. kayısının ne kadar stratejik bir ürün olduğuna da inanan bir kardeşinizim. Doğru, problemler var. emin olun kayısı, üzüm, fındık, çay, fıstık. Urfalı olmama rağmen fıstıktan kaçıyorum. Ama kayısıyla ilgili siz geldiğinizde bütün arkadaşlarla birlikte bu hafta oturup bir toplantı yapalım. Kayısıyla ilgili neler yapabiliriz, konuşalım. Başbakanımıza gidelim. Malatya’ya geleyim, sivil tolum örgütleriyle görüşeyim. Elimden ne geliyorsa yapacağımdan emin olabilirsiniz” diye konuştu.busabahmalatya.com