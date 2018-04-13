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FAKIBABA MALATYA'YA GELİYOR

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Yarın Malatya'ya Geliyor.

FAKIBABA MALATYA'YA GELİYOR

Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba Yarın Malatya'ya Geliyor.

13 Nisan 2018 Cuma 16:12
FAKIBABA MALATYA'YA GELİYOR

Malatya'da birçok açılış ve programa katılacak olan Fakıbaba, oldukça yoğun bir program için Malatya'da olacak. Malatya'da başta sivil toplum örgütleri ve partisinin Malatya teşkilatıyla toplantı yapacak. Tarım ve hayvancılıkla ilgili Malatya'nın çözüm bekleyen sorunlarının bu ziyarette gündeme getirilmesi düşünülüyor. Ayrıca bakan, tarım ve hayvancılıkla ilgili sektör temsilcileriylede görüşme yapacak.

Bakan Fakıbaba, aynı gün akşam saatlerinde Malatya'dan ayrılacak.

SİNEM HATUN TAVUT  (busabahmalatya.com)

Son Güncelleme: 13.04.2018 16:22
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Fakıbaba Malatyaya GeliyorMalatyaAhmet Eşref Fakıbaba
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