FAİZSİZ OLACAK

Söz konusu dosyada kayısı üreticisine faizsiz işçi parası desteği talebi de yer aldı.

Başbakan Binali Yıldırım’ın 24 Şubat Cumartesi günü Malatya’ya gerçekleştirmiş olduğu ziyarette MESOB Başkanı Şevket Keskin tarafından takdim edilen dosyada, esnaf ve sanatkarların taleplerini içerin çözüm önerileri ile kentin ihtiyaçlarına yönelik esnaf camiasının bazı talepleri yer aldı.

Keskin’in takdim ettiği dosyada; Malatya Esnaf ve Sanatkarı için öncelikli yerel talep ve çözüm önerisi, esnafların sektörel bazda ayrı ayrı sitelerde faaliyet gösterebileceği yeni bir küçük sanayi sitesinin kurulması, şehir merkezinde kalan tüm sitelerin yeni siteye taşınması ve yeni sitenin arsasının devlet tarafından karşılanması, projenin ise TOKİ tarafından yapılması talebi oldu.

YENİ SANAYİ SİTESİ İÇİN ALTAY KIŞLASI TALEBİ

Yeni küçük Sanayi Sitesi ile ilgili talepte, “Malatya’da esnaf ve sanatkârın üretim, imalat, tamir alanı olan küçük sanayi sitelerindeki fiziki ve teknik alt yapı yetersizliği had safhaya ulaşmış, esnaf ve sanatkârımız fiziki şartlar ve sermaye yetersizliği nedeniyle yatırım yapamaz hale gelmiş, bunun olumsuz yansıması olarak üretime ve imalata yönelik girişimleri ekonomik büyümeye katkı olarak sunulamamıştır. Yeni Sanayi Sitesi, aynı zamanda Büyükşehir Malatya’nın yeni alt merkezler oluşmasına katkı sağlayabilecek, şehrin yaşam kalitesini yükseltebilecek bir noktada kurulması önemlidir. Bunun için teklif ve önerimiz 12 bin dönüme sahip olan ve şu anda büyük çoğunluğu atıl durumda ki Altay Kışlası’nın bulunduğu askeri bölge alanıdır” denildi.

Başbakan Binali Yıldırım’a esnaf ve sanatkarların genel sorunları da aktarılarak, özetle şu taleplerde bulunuldu:

“7 Eylül 2016 tarihinden önce adına tescilli aracı ve maliye kaydı açık olan şoför esnafımızın kendisine bir defaya mahsus verilen ÖTV indirimi hakkını kaybetmemesi için yeni bir düzenleme talep ediyoruz.

FATURALAR YÜKSEK GELİYOR

Ekonomide yaşanan değişim ve dönüşüm esnafı ekonomik olarak zor durumda bırakmıştır. Esnaf ve sanatkârın işyerinde kullanmakta olduğu elektrik-doğalgaz ve su giderleri önemli bir meblağ tutmakta birçok esnafımız bu tutarları ödeyememektedir. Esnaf ve sanatkârımızın büyümesi adına ortaklık kurulan iş yerlerine teşvik ve destek verilmesini, iş yerinde kullanılan elektrik doğalgaz ve su giderleri içinde esnaf ve sanatkârımızı kapsayacak bir indirim yapılmasını talep ediyoruz.

Biz esnaf camiası olarak Malatya'da 2. üniversitenin yapılmasını talep ediyoruz. Bu üniversitenin yapımı Malatya'nın ekonomisine, esnafına çok büyük katkı sağlayacaktır. İlimizde ikinci bir devlet üniversitesinin kurulması sadece esnafımız açısından değil ilimizin eğitim ve vizyonu açısından da büyük önem taşımaktadır. 2. Üniversitenin kurulması için yerinin; Çakmak Kışlası İle Askeri Hastanenin bulunduğu bölgenin olmasını arzu ediyoruz.

FAİZSİZ İŞÇİ PARASI DESTEĞİ

Malatya’da kayısı üretiminin azaldığı dönemde de, artış gösterdiği dönemde de üreticilerimizin yaşamış olduğu en büyük sıkıntı; işçi parasıdır.Her sezon başında üreticilerimize; ‘kayısınızı erken pazara getirmeyin’ önerisi yapılmaktadır. Ancak üretici çalıştırmış olduğu işçinin parasını ödeyebilmek için mecburen sezonun ilk mahsulünü pazara getirip, işçisinin parasını ödemekte yada borçlu kalmaktadır. Malatya ekonomisinin can damarı ve lokomotifi olan kayısının üretiminde ve hasadında yaşanan sıkıntının giderilmesi ve üreticinin mahsulünü pazara geç getirerek fiyatların düşmemesi için Devletimizin 1 yıl ya da belli bir zaman aralığında ödenmek üzere faizsiz kredi desteği sağlamalıdır.” (Haber Merkezi) - busabahmalatya.com