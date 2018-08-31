Facia üçlü filminin oyuncuları Malatya Park’ta

Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nde bulunan Avşar Sinemalarında vizyona giren “Facia Üçlü” filminin yönetmeni Ramazan Özer, başrol oyuncuları Sefa Kındır, Mami Emen, Emre Gül sevenleri ile bir araya geldi.

Çekimleri Adana, Osmaniye ve Hatay’da gerçekleştirilen filmin ekibi, Malatya’da hayranlarının gösterdikleri ilgi karşısında duydukları mutluluğu dile getirdiler. Filmin başrol oyuncularundan Mami Emen, ‘Faica üçlü’ye yoğun bir ilginin olduğunu söyleyerek bunun kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Şuana kadar olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Emen, “Buda gösteriyor ki filmimiz gerçek anlamda beğeniliyor ve izleniyor. Biz ekip olarak iyi bir iş çıkardığımıza inanıyoruz. İzleyici rakamları bizim için önemli değil, burada önemli olan filmi beğendirebilmek. Güzel bir iş çıkardığımızı gösterebilmekti. Çok şükür bunu da başardık” ifadelerine yer verdi.

Filmdeki rolüne de değinen Emen, “Ben filmde çılgını oynuyorum. Üç farklı hayat ilerde birleşiyor ve birlikte iş yapmaya başlıyorlar. Bunun üzerine ilerleyen zamanda bir miras davası ve onun peşinde yaşanan kovalamacalar. Bu şeklinde devam ediyor. Film hakkında son kararı seyirci verecek. Her şeyin hayırlısı diyorum, inşallah şuana kadar verilen güzel tepkiler devam eder” şeklinde konuştu.

Facia Üçlü filminin Yönetmeni Ramazan Özer ise şuanda filmlerinin gösterime girmesinin altıncı günün de olduklarını belirterek “Tepkiler çok güzel, herkes filmden ayrılırken çok mutlu ayrılıyor. Bizlerde salonunlar tek tek dolaşıyoruz. Türkiye’yi gezmek istiyor, çünkü herkes davet ediyor. Bizler de dolaşmaya devam edeceğiz. Gezdikçe de görüyoruz ki, bizler güzel işler yapmış olduğumuz görüyoruz. Her gittiğimiz illerde izdiham oluyor” diye konuştu.

Filmde yer alan oyuncuların halk içerisinden çıktığını ve bu nedenle de olumlu tepkiler aldıklarını belirten Özer, tüm sinema sevenleri filmlerini izlemeye davet etti.

Etkinlikte oyuncular hayranlarıyla tek tek fotoğraf çektirdi. busabahmalatya.com