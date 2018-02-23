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Eyvah, kayısılar çiçek açtı.

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı 650 rakımlı Bölükkaya Köyü’nde kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

Eyvah, kayısılar çiçek açtı.

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı 650 rakımlı Bölükkaya Köyü’nde kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.

busabahh
busabahh
23 Şubat 2018 Cuma 13:47
Eyvah, kayısılar çiçek açtı.

Malatya’nın Pütürge ilçesine bağlı 650 rakımlı Bölükkaya Köyü’nde kayısı ağaçları çiçek açmaya başladı.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi Pütürge’de kayısı ağaçlarının erkenden açmasına neden oldu. Ağaçların erken çiçek açmasını "doğanın uyanışı" diye tabir eden bazı vatandaşlar, Mart ayında yaşanabilecek don olayından endişe duyduklarını dile getirdi. Öte yandan İnönü Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bayram Murat Asma, ağaçların erken çiçek açmasının anormal bir durum olduğunu söyledi.
Çiçeklenmenin Kabaaşı cinsinde yaşandığını kaydeden Asma, “Doğanyol ve Pütürge’den bazı kayısı üreticilerimiz Kaba aşı çeşidinde tomurcukların pembe tomurcuk dönemine ulaştığını, hatta ilk çiçeklenmenin meydana geldiğini, ancak Hacıhaliloğlu çeşidinde hiçbir gelişme olmadığını belirtiyorlar. Hatta Hacıhaliloğlu çiçek tomurcuklarına dokunulduğunda döküm olayının meydana geldiğini bildiriyorlar. Malatya’da benzer durum başka ilçelerde yaşanıyor mu, bilmiyorum. Ancak bu durum anormal bir durum” diye konuştu.
 

İHA

Son Güncelleme: 23.02.2018 14:27
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