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EYT değerlendirmesi 

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili degerlendirmede, “Vatandaşlarımız evinde rahat olsunlar. Biz seçim vaadinde bulunduğumuz her anayasanın, yönergenin arkasındayız” dedi. 

EYT değerlendirmesi 

MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili degerlendirmede, “Vatandaşlarımız evinde rahat olsunlar. Biz seçim vaadinde bulunduğumuz her anayasanın, yönergenin arkasındayız” dedi. 

28 Ekim 2018 Pazar 15:18
EYT değerlendirmesi 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar’ı ziyaretti. Burada konuşan Fendoğlu milyonlarca yurttaşı ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili “EYT ile ilgili son günlerde bir sorun var tabi bur da bizi suçlayan EYT mağduru arkadaşlarımız dostlarımız vatandaşlarımız evinde rahat olsunlar. Biz seçim vaadinde bulunduğumuz her anayasanın yönergenin arkasındayız. Mecliste geçtiğimiz akşam İYİ Parti tarafından verilen yasa tasarısı değildi, erken yaşta emeklilik ( EYT) araştırmaya yönelik bir önergeydi. EYT’nin araştırılacak, soruşturulacak konuşulacak, tartışılacak bir yanı yok. Yılardan beri zaten elzem olmuş bir durum” dedi. 
MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu daha sonra beraberinde Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ülkü Ocakları İl Başkanı Emrah Yılan ile Arapgir ilçesini ziyaret ederek esnafların sorunlarını dinledi. 
Fendoğlu, burada Hacı Emiroğulları Konağın açılışına katıldıktan sonra Arapgir MHP İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Ziyarette bir konuşma yapan Fendoğlu, yerel seçim öncesi aday adaylığı başvurularının devam ettiğini 31 Mart 2019’a iddialı gireceklerini söyledi. İttifak tartışmalarına da değinen Fendoğlu, Cumhur İttifakının devam ettiğini, sadece yerel seçimde ittifakın olmadığını kaydetti. Andımız tartışmalarını da değerlendiren Fendoğlu, İstiklal Marşı ile Andımızın karşılaştırılmasının yanlış olduğunu ifade ederek, andımızın ırkçı bir ifade taşımadığını söyledi. 
Fendoğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Akçadağ ilçesine bağlı olan Aksaray Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi. Ev toplantısında sorunları dinleyen Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, mahallelilere genel seçimlerde MHP’ye verdikleri destekten dolayı teşekkür ederek 2019 seçimlerinde de aynı desteği beklediklerini vurguladı. 

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