Evrensel değer: Arslantepe

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Malatya Valiliği, Malatya Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi, Roma La Sapienza Üniversitesi, Battalgazi Belediyesi, İtalyan Kültür Merkezinin katkılarıyla İnönü Üniversitesinde düzenlenen 1. Uluslararası Arslantepe Arkeoloji Sempozyumu’nun açılışı Vali Ali Kaban’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi ve Roma La Sapienza Üniversitesince ortaklaşa düzenlenen sempozyumaVali Kaban, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İtalya Büyükelçiliği Kültür Ataşesi MargheritaGianessi, Roma La Sapienza Üniversitesi Rektör Yardımcısı ile öğretim üyeleri, yurt içinden ve yurt dışından pek çok akademisyen ve öğrenciler katıldı.

HEDİYE OBJELER

Sempozyum açılışı nedeniyle söz alan Vali Ali Kaban, “Arkeoloji ilk olarak İncil ve Tevrat'ta yer alan tarihlemelerin doğru mu yanlış mı olduğunu denetlemek üzere ortaya çıkmış olan bir bilim dalıdır.Arslantepe belki bir Göbeklitepe değil, tarihleme olarak henüz o kadar gerilere kadar gitmiş değil ama Türkiye'deki mevcut çalışmalar içerisinde en anlamlı en önemlilerinden birisi olduğu kesin.Özellikle insanoğlunun toplayıcılıktan tarıma geçip tarım yapmaya başladığı dönemi insanın düzensiz bir yönetimin biçimden belki yönetimin olmadığı bir dönemden düzenli bir yönetime bir devlet idaresine bir bürokrasiye geçişi ile ilgili bir örnektir.Belki bölge itibariyle önemli bir noktada yer alan Malatya'nın tarihte nasıl bir konumda olduğunu anlamamıza yarayacak önemli bir kazı alanı Arslantepeevrensel bir değerdir.Dünyanın bir değeridir, bütün insanlığın bir değeridir. Dolayısıyla onun bizim öncelikle tanıyıp tanıtmak bizim için bir yükümlülüktür. Bir başka projemiz de Roma La Sapienza Üniversitesi'ne konuk olmak ve oradaArslantepe’mizi dünyaya tanıtmak. Ayrıca Arslantepemotiflerinin işlendiği gündelik hayata dair kullanımda olan ve herkese bir anı değeri olarak hediye edebileceğimiz objeler üzerinde çalıştık. Masa örtüleri ile peynir tabakları ile çaydanlık atlarıyla yastıklarla plakayla yani aklınıza gelebilecek her sektörde değişik çantalar da kullanarak Arslantepe’yigündeme taşıma hususunda gayret sarf ettik. Malatya olarak Göbeklitepe'nin yanında Arslantepe'yi de buradan götüreceğimiz objelerle;TarhunzaHeykeli, Aslan Heykelleri ve aslında bir türlü değerini fark edemediğimiz kılıçlarımızla tanıtacağız. Ayrıca çok değerli kreatör Ahmet Giray Yılmaz’ınArslantepe’denesinlenerek yaptığı çalışmaları Brüksel'de ayrı bir programla üst düzey bir sunumla defileyle sunacağız. Brüksel'de yaptığımız bu çalışmanın benzerini Roma'da da aynı şekilde gerek Arslantepe’mizievrensel bir değer olarak gerekse gastronomik üstünlüğümüzü Roma'daki dostlarımızla paylaşacağız Malatya Arslantepeile bir başka güzel olacak. Sempozyumlarla çalıştaylarla ve bilimsel her türlü çalışmayla Arslantepedaha çok tanınır, bilinir hale gelecektir. Çok değerli kazı başkanımızı ve ekibini bu çalışmalara vesile olan herkesi sevgiyle saygıyla selamlıyorum” sözlerini kaydetti.