 Evren’e hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor 

Bu kapsamda, Gümrük Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ, Esnaf ve Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ve Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, ESKKK Başkanı Evren’i ziyaret ederek yeni dönemde kendisine başarılar diledi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Evren, “Esnaf Odalar Birliğimiz, Ticaret İl Müdürümüz ve Ziraat Odası Başkanımız ile her zaman birlik ve beraberlik içinde çalışmaktayız. Yapmış oldukları bu ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

