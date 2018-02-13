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 Evren’den sanayi sitesi talebi 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. 

 Evren’den sanayi sitesi talebi 

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ı ziyaret etti. 

busabahh
busabahh
13 Şubat 2018 Salı 18:11
 Evren’den sanayi sitesi talebi 

Büyükşehir Belediyesinin her zaman esnaf ve sanatkarların yanında olduğunu belirten ESKKK Başkanı Ali Evren, esnafların bir araya toplanması için talepte bulundu. Evren, “Malatya genelinde birçok alanda hizmet veren esnaflarımızın bir araya toplanabileceği bir Organize Sanayi Bölgesinin oluşturulması çok önemli. Sizlerin belirleyeceği bu alanlarda, esnaflarımızın teknolojik gelişmeleri de takip ederek hizmet üreteceğine inanıyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.


“Ciddi çalışmalarımız var”
Esnafların sanayi sitelerinde toplanmasının Malatya için çok faydalı olacağına inandığını belirten ve bu konuda ciddi çalışmalarının olduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, “Büyükşehir Belediyesi olarak esnaflarımızın yoğun olarak bulunduğu şehir merkezindeki mekanları yenileyerek açık AVM’lere dönüştürdük. Sanayi Sitesi esnaflarımızın, kerestecilerin, mobilyacıların ve mermercilerin kendilerine ait birer sitelerinin olması hem şehir düzeni açısından hem de sektörün gelişmesi anlamında çok önemli. Yeni sanayi sitelerinin oluşturulması için yer belirlenmesi noktasında ciddi çalışmalarımız bulunuyor. Bu kapsamda esnaflarımızla ve sizlerle toplantılar yaparak önerilerinizi değerlendiriyoruz. Sanayi bölgelerinin gelişmesi ve yenilenmesi noktasında Bakanlığımızın çıkarmış olduğu yasalar esnaflarımız için büyük bir şans. Esnaflarımıza bir arada hizmet verebilecekleri mekanlar oluşturma gayreti içerisindeyiz” diye konuştu.
 

İHA

Son Güncelleme: 13.02.2018 18:22
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