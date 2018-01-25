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EVREN'E "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hulusi Levent ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’e ‘hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

EVREN'E "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hulusi Levent ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası Üyeleri, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’e ‘hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 18:47
EVREN'E "HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Ziyarette konuşan Kurşunlu ve Çevre Köyleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Hulusi Levent, “İlimizin çok değerli bir kurumu olan Esnaf Kefalet Kooperatifi ve Başkanı Ali Evren’e hayırlı olsun için geldik. Bu kuruluşlar önemli esnaf kuruluşudur. Çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.


Ziyaretten memnun olduklarını dile getiren Ali Evren ise, “Her zaman derneğimiz ile iyi bir diyalog içinde birlik ve beraber bir şekilde çalışmalarımıza destek veren Başkanımız Hulusi Levent’e ve Yönetim Kuruluna, uzun zamandır yol arkadaşı olarak bu meslekte beraber çalışmış olduğum Ağaç Sanatkarları Esnaf Odası üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
Busabahmalatya.comEsnaf Ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) Başkanı Ali Evren’e
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