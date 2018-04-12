Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, A.Alanyaspor ile karşılaşacak

Türkiye U21 Süper Lig’de mücadele eden Evkur Yeni Malatyaspor, 29. hafta karşılaşmasında Cumartesi günü Alanyaspor’u sahasında konuk edecek. Nurettin Soykan Tesisleri’nde saat 13.00’te başlayacak maçı hakem Emre Alay, yardımcıları Enes Yetişir ve Ahmet Bingöl yönetecek.

Ligde geride kalan son 5 haftada rakiplerine karşı üstünlük kuramayan Evkur Yeni Malatyaspor U 21 takımı, Alanya maçıyla birlikte çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleştirilen bugünkü antrenmanda futbolcularıyla yakından ilgilenen Teknik Sorumlu Murat Uçkun’un, “Devamlı kendinizi gösterin. Top sizde olmasa dahi devamlı hareketli olun. Rakip pozisyon almadan hamlenizi yapın ve sonuca gidin” diyerek uyarılarda bulunduğu duyuldu.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren ve ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenman 7’ye 3 top kapma oyunuyla devam etti. İstekli ve hırslı oldukları gözlenen genç oyuncular Alanyaspor karşılaşmasının provasını yaptığı çift kale maçla daha sonra antrenmanı tamamladı.

“Galip geleceğimize inanıyoruz”

Antrenman sonrasında takımla ilgili değerlendirmelerde bulunan Evkur Yeni Malatyaspor Altyapı Koordinatörü Levent Doğandemir, haftalardır sergiledikleri iyi futbolu şanssızlık yaşayarak neticeye götüremediklerini söyledi. Doğandemir, “Sakat ve cezalı oyuncularımız takıma döndüler. Kart cezalısı Burak Kavlak ve sakatlığı geçen Berkan Durdu Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alacaklar. Bu hafta oyuncularımızdan iyi bir çıkış bekliyoruz. Hem skor hem de oynanan futbol anlamında iyi oyun oynayarak galip geleceğimize inanıyoruz. Geçen hafta Başakşehir ile oynadığımız maçta kayıp ettiğimiz 2 puan var. Berabere kaldık ama galibiyeti elimizden kaçırmıştık. Bu maçla birlikte kayıp ettiğimiz puanları telafi ederek çıkışa geçeceğimize inanıyoruz. Çocuklarımız iyi mücadele ederek güçlü rakipleri karşısında iyi top oynuyor ama sonuca yansımıyor. Futbolda iyi oyunu sonuca yansıtmak gerekiyor. İnşallah bu hafta şeytanın bacağını kıracağız” diye konuştu.